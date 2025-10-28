【米女子ゴルフ】山下美夢有、竹田麗央らが参戦 TOTOジャパンクラシック出場予定選手発表
国内唯一の米女子ゴルフツアーオフィシャルイベントで日本ツアーを兼ねるスポニチ主催TOTOジャパンクラシック（11月6〜9日、滋賀・瀬田GC北C）の出場予定選手が28日に発表された。
米ツアーのメンバーは9月のクローガー・クイーンシティー選手権終了後のポイントランク上位43人で、山下美夢有（24＝花王）、前回大会覇者の竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）ら日本勢9人が名を連ねた。海外勢ではメジャー3勝のミンジ・リー（29＝オーストラリア）、メジャー2勝のアリヤ・ジュタヌガーン（29＝タイ）らが参戦する。
日本ツアーは、10月の富士通レディース終了後のメルセデスランク上位35人。同1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）、同2位の神谷そら（22＝郵船ロジスティクス）らが出場する。
出場選手は以下の通り。
＜米ツアー＞
ミンジ・リー（オーストラリア）
山下 美夢有（日本）
竹田 麗央（日本）
イ・ソミ（韓国）
岩井 明愛（日本）
岩井 千怜（日本）
古江 彩佳（日本）
アリヤ・ジュタヌガーン（タイ）
王 馨迎（中国）
シャネッティ・ワナセン（タイ）
勝 みなみ（日本）
畑岡 奈紗（日本）
マノン・デ・ロイ（ベルギー）
パティ・タバタナキット（タイ）
パジャレー・アナナルカルン（タイ）
徐 薇凌（台湾）
リュー・ヤン（中国）
フリア・ロペス・ラミレス（スペイン）
ガーリーン・カウル（米国）
クリスティン・ギルマン（米国）
馬場 咲希（日本）
ロビン・チェ（オーストラリア）
ルーシー・リー（米国）
李 日姫（韓国）
吉田 優利（日本）
アディティ・アショク（インド）
ナタリア・ガセーバ（ロシア）
劉 依一（中国）
ポーリーヌ・ルサン・ブシャール（フランス）
ベネデッタ・モレスコ（イタリア）
カリス・デイビッドソン（オーストラリア）
ユン・イナ（韓国）
カン・ヘジ（韓国）
ジェマ・ドライブラ（英国）
チャン・ウェイウェイ（中国）
アリン・クローター（ドイツ）
ポーラ・レト（南アフリカ）
セリーヌ・ボーグ（ノルウェー）
エミリー・ペデルセン（デンマーク）
アルピチャヤ・ユボル（タイ）
デビ・ウェバー（オランダ）
イ・ジョンウン5（韓国）
パク・クムカン（韓国）
＜日本ツアー＞
佐久間 朱莉（日本）
神谷 そら（日本）
河本 結（日本）
菅 楓華（日本）
高橋 彩華（日本）
金沢 志奈（日本）
桑木 志帆（日本）
荒木 優奈（日本）
鈴木 愛（日本）
申 ジエ（韓国）
木村 彩子（日本）
永峰 咲希（日本）
小林 光希（日本）
堀 琴音（日本）
藤田さいき（日本）
イ・ミニョン（韓国）
佐藤 心結（日本）
入谷 響（日本）
穴井 詩（日本）
ウー・チャイェン（台湾）
柏原明日架（日本）
渡辺 彩香（日本）
仲村 果乃（日本）
内田ことこ（日本）
安田 祐香（日本）
山城 奈々（日本）
岡山 絵里（日本）
郄野 愛姫（日本）
永井 花奈（日本）
鶴岡 果恋（日本）
稲垣那奈子（日本）
全 美貞（韓国）
ペ・ソンウ（韓国）
菅沼 菜々（韓国）
青木瀬令奈（日本）