国内唯一の米女子ゴルフツアーオフィシャルイベントで日本ツアーを兼ねるスポニチ主催TOTOジャパンクラシック（11月6〜9日、滋賀・瀬田GC北C）の出場予定選手が28日に発表された。

米ツアーのメンバーは9月のクローガー・クイーンシティー選手権終了後のポイントランク上位43人で、山下美夢有（24＝花王）、前回大会覇者の竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）ら日本勢9人が名を連ねた。海外勢ではメジャー3勝のミンジ・リー（29＝オーストラリア）、メジャー2勝のアリヤ・ジュタヌガーン（29＝タイ）らが参戦する。

日本ツアーは、10月の富士通レディース終了後のメルセデスランク上位35人。同1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）、同2位の神谷そら（22＝郵船ロジスティクス）らが出場する。

出場選手は以下の通り。

＜米ツアー＞

ミンジ・リー（オーストラリア）

山下 美夢有（日本）

竹田 麗央（日本）

イ・ソミ（韓国）

岩井 明愛（日本）

岩井 千怜（日本）

古江 彩佳（日本）

アリヤ・ジュタヌガーン（タイ）

王 馨迎（中国）

シャネッティ・ワナセン（タイ）

勝 みなみ（日本）

畑岡 奈紗（日本）

マノン・デ・ロイ（ベルギー）

パティ・タバタナキット（タイ）

パジャレー・アナナルカルン（タイ）

徐 薇凌（台湾）

リュー・ヤン（中国）

フリア・ロペス・ラミレス（スペイン）

ガーリーン・カウル（米国）

クリスティン・ギルマン（米国）

馬場 咲希（日本）

ロビン・チェ（オーストラリア）

ルーシー・リー（米国）

李 日姫（韓国）

吉田 優利（日本）

アディティ・アショク（インド）

ナタリア・ガセーバ（ロシア）

劉 依一（中国）

ポーリーヌ・ルサン・ブシャール（フランス）

ベネデッタ・モレスコ（イタリア）

カリス・デイビッドソン（オーストラリア）

ユン・イナ（韓国）

カン・ヘジ（韓国）

ジェマ・ドライブラ（英国）

チャン・ウェイウェイ（中国）

アリン・クローター（ドイツ）

ポーラ・レト（南アフリカ）

セリーヌ・ボーグ（ノルウェー）

エミリー・ペデルセン（デンマーク）

アルピチャヤ・ユボル（タイ）

デビ・ウェバー（オランダ）

イ・ジョンウン5（韓国）

パク・クムカン（韓国）

＜日本ツアー＞

佐久間 朱莉（日本）

神谷 そら（日本）

河本 結（日本）

菅 楓華（日本）

高橋 彩華（日本）

金沢 志奈（日本）

桑木 志帆（日本）

荒木 優奈（日本）

鈴木 愛（日本）

申 ジエ（韓国）

木村 彩子（日本）

永峰 咲希（日本）

小林 光希（日本）

堀 琴音（日本）

藤田さいき（日本）

イ・ミニョン（韓国）

佐藤 心結（日本）

入谷 響（日本）

穴井 詩（日本）

ウー・チャイェン（台湾）

柏原明日架（日本）

渡辺 彩香（日本）

仲村 果乃（日本）

内田ことこ（日本）

安田 祐香（日本）

山城 奈々（日本）

岡山 絵里（日本）

郄野 愛姫（日本）

永井 花奈（日本）

鶴岡 果恋（日本）

稲垣那奈子（日本）

全 美貞（韓国）

ペ・ソンウ（韓国）

菅沼 菜々（韓国）

青木瀬令奈（日本）