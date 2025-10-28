クマの出没増に伴い、登山者の約８割が山登りに不安を感じていることが、気象情報会社「日本気象」（大阪市）が取りまとめたアンケート調査でわかった。

行き先変更や中止・延期など、実際に山登りの計画に影響が出たという人は半数超に上った。

調査は、登山者がよく利用する同社の天気情報サイト「てんきとくらす」で９月２４日〜１０月１４日に行った。回答した３５９４人のうち５７・３％は、月に１回以上登山する人だった。

登山に対する意識の変化を尋ねたところ、「非常に不安を感じ、登山をためらうようになった」が１９・２％、「少し不安を感じ、より慎重に行動するようになった」が５７・８％で、合計で約８割に達した。

また、半数超の５２・８％が登山計画に「影響があった」と答えた。具体的な影響（複数回答）については、「行く予定だった山を変更した」が６１・６％、「計画を中止・延期した」が２９・１％などだった。

登山時のクマへの対策については、「強化した」が３８％に上っており、多くの人がクマ鈴や音を出すためのラジオ、撃退用のスプレーの携行や情報収集の強化などに取り組んでいるという。