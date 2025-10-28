ＳＮＳで知り合った相手に性的な画像や動画を送らせ、「拡散する」と脅して金銭を要求する「金銭セクストーション（性的脅迫）」の被害が急増している。

支援団体への被害相談の７割は男性で、今年に入り男子中高生からの相談も目立つ。支援団体は「他人に見られて困る画像は誰にも送らず、脅されても金を払わず連絡を絶って」と呼びかけている。（浜田萌）

「人生終わった」

＜友だちになってほしい＞。９月上旬、関東地方の高校１年男子のインスタグラムに、日本に留学中という外国人女性からダイレクトメッセージが届いた。

男子高校生は女性と片言の日本語と英語でやりとりしているうちに、ビデオ通話に誘われた。画面に映ったのはアジア人風の女性。会話は性的な内容になり、裸になった女性から「あなたも体を見せて」と言われ、男子高校生も裸になると突然、通話が切れた。

脅迫メッセージが届いたのはその直後だ。＜Ａｐｐｌｅギフトカード１０万円分を送らないと、お前の裸の画像をＳＮＳにばらまく＞。突然の脅迫や金額に動揺した男子高校生は＜１０万円は支払えない＞と返信し、２万円分をコンビニで購入して送金したが、追加で５万円分を送るよう要求された。

性暴力の被害者支援を行うＮＰＯ法人「ぱっぷす」（東京）が男子高校生から連絡を受けたのは、その日の深夜。「俺の人生終わった」と電話口でパニック状態の男子高校生に、相談員は「要求はエスカレートするので、これ以上支払ってはいけない」と話し、女性のアカウントをブロックした上でユーザー名を変更するよう助言。その後、連絡は途絶え、画像を拡散された様子もないという。

既に前年度超える

セクストーションは、英語のセックス（性的）とエクストーション（脅迫）を合わせた造語だ。性的な画像や動画を送らせたり、ビデオ通話で盗撮したりして、画像を拡散しない見返りに追加の性的画像や性行為を要求するもので、従来は女性の被害が多かった。

しかし、近年は未成年の男性を標的とした「金銭セクストーション」が主流となり、被害相談も急増している。

ぱっぷすによると、今年度のセクストーションの被害相談は今月２６日時点で２０２５件に上り、すでに前年度（１８６４件）を上回っている。大半は金銭を要求するもので、２０２２年１０月以降で性別を確認できた相談（２４１９件）の７０％が男性だった。１０〜２０歳代が多く、小学５年の男児もいた。

「性への興味を持ち始めた男子中高生や若い男性が狙われている」と岡恵理事は話す。「男性は性被害に遭うと恥ずかしくて周りに相談できず、『画像を送った自分が悪い』と金銭を支払う傾向がある」という。

犯行の手口は、ＳＮＳやマッチングアプリ、外国語を勉強したい人が気軽にやりとりできる言語学習アプリを利用し、男子高校生の被害事例のように「性的画像をばらまく」などと脅すのが典型的という。

岡理事は「一度誰かに送った画像や動画は取り戻せない。連絡手段を絶てば相手は諦めることが多い。脅されたらすぐにブロックして」と呼びかけている。

海外では法規制の動き

セクストーションの被害は海外でも増えており、法規制の動きも出ている。米国の複数の州は、州法でセクストーションの処罰規定を設けている。韓国の性暴力特例法にも、性的画像を使って脅迫した場合は刑事罰に処するとの規定がある。

一方、日本にはセクストーションに関する規定や処罰を定めた法律はない。脅迫罪や恐喝罪、リベンジポルノ被害防止法、児童買春・児童ポルノ禁止法などでの対応が考えられるが、ぱっぷすによると、相談者からは「警察から『国外犯とみられ、対応が難しい』と言われた」との声も多いという。

画像の削除をウェブサイト事業者に要請する際の公的な支援窓口も、日本にはない。若者のデジタル性被害に詳しい伊藤和子弁護士は「国は、脅し段階での処罰や公的な支援窓口の設置などを進める必要がある」と訴える。