機械式立体駐車場で利用者らが死傷する事故が絶えない。

国土交通省によると、２００７年度以降、５４件が発生。今年９月には大阪市でベビーカーが落下し、当時生後６か月の女児が重傷を負う事故が起きた。国は利用時のルール徹底を求めており、人工知能（ＡＩ）による映像解析を活用した安全管理システムの開発を進めるメーカーもある。（川本一喬、新谷諒真）

隙間に落下

大阪府警によると、大阪市北区中崎西の機械式立体駐車場で事故が起きたのは９月９日正午頃。母親が駐車場１階に車を入れた後、ベビーカーをおろして後部座席にいた女児を乗せたところ、入り口のシャッターが突然閉まった。車を載せた「パレット」と呼ばれる台座部分が回転して床面に隙間ができ、ベビーカーごと約３０センチ下の地下部分に落下した。女児は頭蓋骨を骨折する重傷を負った。

シャッターなどの操作を担当していた男性従業員は府警に対し、当時の状況について「よく覚えていない」と説明。車庫内にはセンサーが設置されていたといい、府警が詳しい経緯を調べている。

ヒューマンエラー

機械式立体駐車場は狭い空間に車を効率的に収容できるとして、マンションや商業施設などでの利用が進んでいるが、事故も起きている。

メーカーでつくる業界団体の報告を基にした国土交通省の集計によると、０７年度以降の死傷事故５４件中、死亡事故は１６件。このうち子どもが亡くなったケースは４件あった。発生状況別では「駐車装置内に人がいる状態で機械が作動」が２１件で最も多く、「作動中の装置に侵入・接触」も７件あった。

２２年９月、東京都北区のマンション駐車場で車を降りた利用者が、子どもが駐車装置内にいるのに気付かないまま機械を操作し、子どもが死亡。２３年４月には北海道旭川市のマンション駐車場で人がいないと思い込んだ利用者が機械を操作し、中にいた管理人が重傷を負った。

事故防止のため、国交省は１４年、安全対策をまとめた指針を作成。メーカーには駐車装置の緊急停止ボタンの設置、管理者には利用者に対する注意事項の説明、利用者には装置内に人がいないことの確認などを徹底するよう求めている。

自動停止

ＮＥＣは駐車装置内のカメラ映像をＡＩで解析し、車からの降車状況や装置内への侵入を把握するシステムを開発中だ。入出庫時、装置内に利用者がいることが確認されると、警報音が鳴り、自動停止する仕組みだという。

来年度以降の実用化を目指しているといい、同社の担当者は「駐車場内にいる人数などを正確に把握するのは既存の人感センサーだけでは難しいが、ＡＩカメラなら確認でき、誤侵入にも対応できる」としている。

明治大の向殿政男名誉教授（安全学）は「立体駐車場の安全性を高める技術は向上しており、積極的に活用すべきだ」と指摘。その上で「機械にはエラーもあり得る。手引やルールを技術の進歩に合わせて更新しつつ、利用者や管理者に徹底してもらうことが必要だ」としている。