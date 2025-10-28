ワールドシリーズ第3戦

2年連続世界一を目指す米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に臨んだ。試合は5-5で延長戦に突入。死闘は15回を終えても決着つかず、試合時間は6時間に近づき、日本人ファンからはまさかの心配の声が上がった。

「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手は、無双状態だった。

大谷は初回に右翼線への二塁打、3回に右越えソロ本塁打でサイ・ヤング賞3度のシャーザーを攻略。2-4と2点ビハインドで迎えた5回にフルハーティから適時二塁打を放つと、4-5で迎えた7回の第4打席では同点本塁打を左中間に叩き込んだ。

5-5のまま延長戦に突入。死闘は15回を終えても決着がつかず、試合時間は6時間に近づいた。大谷は4打席連続敬遠でポストシーズン史上初の1試合8出塁という記録を樹立。一方、翌28日（同29日）に先発登板予定ということもあり、日本人ファンからは心配の声が上がっている。

Xでは「大谷の睡眠時間大丈夫？」「こんなんで明日大谷さん先発できるの？ 睡眠時間が…」「大谷の投球にマジで影響しそうなのが最悪だわ。睡眠時間少ないってこれ！！」「明日先発の大谷くんの睡眠時間が」と睡眠を大切にする大谷を案じるコメントであふれた。



