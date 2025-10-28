ワールドシリーズ第3戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に「1番・DH」で先発出場。2本塁打を含む長打4本の大暴れを見せた。試合は延長戦に突入。5打席目以降は徹底して勝負を避けられ、異例の「4打席連続申告敬遠」に。ドジャースタジアムは大ブーイングとなった。ポストシーズンでの1試合8出塁は、史上初となった。

延長15回に突入する熱戦で、異例の事態だ。大谷は第4打席までに2本塁打に2本の二塁打と、長打4本の大暴れ。5-5の同点で迎えた9回の打席で、ブルージェイズベンチは申告敬遠を指示。以降11回、13回と連続で歩かされた。ドジャースタジアムは大きなブーイングが生まれた。

15回の第8打席は1死走者なしの状況だったが、ブルージェイズのシュナイダー監督はベンチで「4」のサインを作り、またしても申告敬遠になった。これで4打席連続。徹底して勝負を避けられた。

大谷はこれでこの試合8出塁。MLB公式のサラ・ラングス記者のXでは、7出塁の時点で「ポストシーズン史上初めて、1試合で7出塁した選手」となったと伝えられていた。ブルージェイズベンチの警戒が最大級になっている大谷は、明日の第4戦で先発投手としてマウンドに上がる予定になっている。



