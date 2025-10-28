2発4長打の大暴れ…終盤はことごとく敬遠される

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に「1番・DH」で先発出場。2本塁打を含む長打4本の大暴れを見せている。同点で迎えた9回の第5打席は申告敬遠で勝負を避けられ、試合は延長戦に。11回、13回と3打席連続での申告敬遠になり、ドジャースタジアムは大ブーイング。日本のファンからも驚きの声が上がっている。

5-5の同点で迎えた9回1死走者なしの打席で、ブルージェイズベンチは申告敬遠を指示。さらに11回は2死走者なしでも勝負してもらえず、2打席連続で歩かされると大きなブーイングが起こった。さらに13回、2死三塁のサヨナラ機でも勝負を避けられた。続くベッツも敬遠される満塁策。フリーマンが中飛に倒れ、5-5で勝負は決まらず14回に突入した。

日本のファンからは「楽しく野球をしたいだけなのにハブられるモンスター」「そりゃ相手からしたら怖くてしゃあない」「ある意味伝説。申告敬遠3度のうち2度はランナーなし」「未だかつて見たことないわ、こんな成績」と、この作戦に驚きの声が上がった。

さらに「高校生だった松井さんを思い出した」「甲子園の松井秀喜かよ」と1992年夏の甲子園で5打席連続敬遠された松井氏を比較する声も多数並んでいた。MLB公式のサラ・ラングス記者のXによると、ポストシーズンでの1試合7出塁は史上初だという。



