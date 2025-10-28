三上悠亜、ミニワンピ×ブーツ姿で美脚スラリ「お人形さんみたい」「完璧スタイル」の声
【モデルプレス＝2025/10/28】タレントの三上悠亜が10月27日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿で美しい脚を披露した。
【写真】32歳タレント「完璧スタイル」ミニワンピで美脚披露
三上は「展示会ご参加くださった皆様 本当にありがとうございました」と自身がプロデューサーを務めるブランド「MISTREASS」の展示会終了を報告。黒のガーリーなミニワンピースに膝下までのブーツ姿でしゃがんだり片足を上げたりするポーズを取ったショットを公開し、スラリと美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「黒ワンピすごく似合ってる」「お人形さんみたい」「完璧スタイル」「美しすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆三上悠亜、ミニワンピ×ブーツ姿で美脚披露
◆三上悠亜の投稿に反響
