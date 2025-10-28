元AKB48込山榛香、ノースリーブ姿でUSJ満喫 父との2ショットも公開「可愛すぎる」「透明感すごい」の声
【モデルプレス＝2025/10/28】元AKB48の込山榛香が10月27日、自身のInstagramを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）での私服ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳元AKB「透明感すごい」ノースリ姿の親子ショット
込山は「ユニバで食べたご飯達」「いっぱい食べたなー」とつづり、サンドイッチを持って笑顔をカメラに向けている写真やピザを食べている写真などを複数枚投稿。黒いキャミソールトップスに白の耳カチューシャを合わせたコーディネートで、色白で美しいデコルテを披露している。また「父が可愛いハロウィンケーキを『インスタ映え』って買って来て可愛かった」と続けて、父親との2ショットも公開している。
この投稿には「可愛すぎる」「ノースリ姿が健康的で綺麗」「幸せそうで癒やされる」「透明感すごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆込山榛香、ノースリーブ姿のUSJ満喫ショット公開
◆込山榛香の投稿に反響
