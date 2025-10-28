【3COINSの新作】待ってたーーッ！ 嬉しい機能たくさん♡「エコバッグ」

日常の買い出しやショッピング、旅行など、幅広いシーンで活躍する「エコバッグ」。これから買うなら、収納力だけではなく機能性にも優れたアイテムを選びたいところ。そこでおすすめしたいのが、【3COINS（スリーコインズ）】から登場した新作エコバッグ。保冷機能をはじめ嬉しい機能が盛りだくさんで、お値段以上に活躍するかも。大人が持ちやすいシンプルなデザインも魅力なので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

肩掛けとリュックの2WAY仕様

【3COINS】「保冷リュックエコバッグ」\1,100（税込）

食材の買い出しにぴったりな保冷機能付きのエコバッグ。公式サイトには「2Lのペットボトルを4本収納できる」とあり、たっぷり大容量サイズなのが嬉しいポイント。肩掛けとリュックの2WAY仕様になっているため、シーンに合わせて持ち方を変えられます。使わないときは、コンパクト折りたためる優秀アイテムです。

保冷も常温も◎ 便利なセパレートエコバッグ

【3COINS】「保冷セパレートエコバッグ」\660（税込）

内側がセパレート仕様になっており、保冷用と常温用のスペースを分けて収納できるエコバッグ。保冷の収納スペースにはファスナーが付いていて、冷気が逃げにくくなっています。コンパクトに折りたたんで持ち手についているゴムバンドで留めておけば、持ち運びにも便利。カラーはベージュ・グレーのシックな2色。

