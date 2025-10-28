日本テレビは２８日、サイバーエージェントのインターネット広告事業本部協力を経て、ＡＩと人間が共演する新しい縦型ショートバラエティー「びっくりあいらんど」を制作すると発表した。１１月１７日から、びっくりあいらんどの公式ＴｉｋＴｏｋで配信する。

ＡＩが仕掛け、人間が応える―。「ＡＩ×人間」という技術と笑いの融合が、バラエティーの新境地を切り開く。藤本敏史（ＦＵＪＩＷＡＲＡ）、百田夏菜子（ももいろクローバーＺ）、松村沙友理、関哲汰（ＯＮＥ Ｎ’ ＯＮＬＹ）、梶原叶渚（かんな）、溝端葵、クロちゃん（安田大サーカス）らが「ＡＩの島」を舞台に奮闘し、ＡＩが生成する非現実的な世界の中で様々なショート企画に挑戦する。

「ビビリ戦隊」では、藤本ら出演者が戦隊ヒーローに変身し、落下や爆発などＡＩが生成する見たことのない画（え）の中でツッコミ、ボケを展開する。

藤本は「バラエティーもここまで来たか！という感じです。えらく進化したバラエティーをお届けできるのではないでしょうか」と期待感でいっぱい。「注目してほしいのは『釣り』かな。えっ、ホントに釣ってるんでしょ？と驚くくらいのリアルな映像をお届けできると思います。僕がこの世界での３６年間で培ったリアクションも見て頂きたいです。ＡＩと僕のリアクションが非常にマッチしていると思います！」と自信を見せた。

百田は「最新技術を使って、今まで撮影したことがない方法で撮影しました。今の時代だからこそできる最新技術を使ったバラエティーになっています。みんなが初めてで、みんなが新鮮で、みんながちょっと手探りで作っているところが“初回！”という感じです」とコメント。「早くたくさんの方に見てほしいと思います。ドラマ仕立てになっていて、設定がしっかりとしていて、キャラクターにメンバーカラーがあったり、すごく面白い。私は『ビビりレッド』です。普段から活動の中で身につけている色ですが、メンバーが今回の７人に変わると、新鮮な気持ちで撮影できました。ドラマチームが撮影をしているのですが、ドラマとバラエティーの融合も楽しんで頂けたら」と願った。

ＡＩが作った変顔映像と本気でにらめっこする「ＡＩにらめっこ」などを展開する。週４回以上の配信を予定している。

クロちゃんは「一番最初に、僕がトップバッターで出ると思います。一番最初をお見逃しなく！」と呼びかけた。