　2000年代に“おりりん”の愛称で親しまれ、グラビア界を席巻した折原みか（41）が、きょう28日、15年ぶりとなるデジタル写真集『2025年のおりりん』（小学館）をリリースする。

　『sabra』など数々のグラビア誌で大人気を誇った「おりりん」こと折原だが、1日配信のグラビア誌『sabra』第5号で13年ぶりにグラビア復活。さらに勢いそのままにデジタル写真集をリリースする。

　本作で折原は、極小ランジェリーを極限まで外し、ハイレグ＆Tバックで挑発するなど、T154・B80・W55・H80センチのスレンダーボディを大胆に披露。2025年11月28日に42歳を迎えるにもかかわらず、20代の頃より磨きのかかった肉体を、決意の“過去最大露出”で、140ページ超の大ボリュームで届けている。

　また11月16日には東京都内で発売記念イベントも実施する。