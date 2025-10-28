“レジェンド”折原みか、41歳グラビア復活→15年ぶり写真集発売 極小ランジェリー＆ハイレグ＆Tバックで“過去最大露出”
2000年代に“おりりん”の愛称で親しまれ、グラビア界を席巻した折原みか（41）が、きょう28日、15年ぶりとなるデジタル写真集『2025年のおりりん』（小学館）をリリースする。
【写真多数】極小ランジェリー、ハイレグ＆Tバック…“衝撃カット”連発の折原みか
『sabra』など数々のグラビア誌で大人気を誇った「おりりん」こと折原だが、1日配信のグラビア誌『sabra』第5号で13年ぶりにグラビア復活。さらに勢いそのままにデジタル写真集をリリースする。
本作で折原は、極小ランジェリーを極限まで外し、ハイレグ＆Tバックで挑発するなど、T154・B80・W55・H80センチのスレンダーボディを大胆に披露。2025年11月28日に42歳を迎えるにもかかわらず、20代の頃より磨きのかかった肉体を、決意の“過去最大露出”で、140ページ超の大ボリュームで届けている。
また11月16日には東京都内で発売記念イベントも実施する。
【写真多数】極小ランジェリー、ハイレグ＆Tバック…“衝撃カット”連発の折原みか
『sabra』など数々のグラビア誌で大人気を誇った「おりりん」こと折原だが、1日配信のグラビア誌『sabra』第5号で13年ぶりにグラビア復活。さらに勢いそのままにデジタル写真集をリリースする。
また11月16日には東京都内で発売記念イベントも実施する。