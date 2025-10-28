フォーエバーヤング

写真拡大

◆ブリーダズカップクラシック・Ｇ１（日本時間１１月２日、デルマー競馬場・ダート２０００メートル）＝枠順確定

　ＪＲＡ馬券発売の対象レースであるＢＣクラシックの公開枠番抽選が行われ、出走馬１０頭と枠順が確定した。

　日本から挑戦するフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）は５番枠に入った。昨年は１番枠から３着に敗れた競馬の祭典。日本馬初の快挙に期待がかかる。

　昨年の覇者・シエラレオーネ（牡４歳、Ｃ・ブラウン厩舎、父ガンランナー）は７番枠に、今年の２冠馬で前走のトラヴァーズＳを１０馬身差で制したソヴリンティ（牡３歳、Ｗ・モット厩舎、父イントゥミスチーフ）は６番枠に入った。

　決定した枠番は次の通り。（枠、馬名、騎手の順）

　（１）フィアースネス　　　　ヴェラスケス

　（２）バエザ　　　　　　　　ベリオス

　（３）ネバダビーチ　　　　　スミス

　（４）カントリーシンキング　ジェルー

　（５）フォーエバーヤング　　坂井　瑠星

　（６）ソヴリンティ　　　　　アルバラード

　（７）　シエラレオーネ　　　プラ

　（８）マインドフレーム　　　Ｉ・オルティスＪｒ．

　（９）ジャーナリズム　　　　Ｊ・オルティス

（１０）アンティクアリアン　　サエス