◆ブリーダズカップクラシック・Ｇ１（日本時間１１月２日、デルマー競馬場・ダート２０００メートル）＝枠順確定

ＪＲＡ馬券発売の対象レースであるＢＣクラシックの公開枠番抽選が行われ、出走馬１０頭と枠順が確定した。

日本から挑戦するフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）は５番枠に入った。昨年は１番枠から３着に敗れた競馬の祭典。日本馬初の快挙に期待がかかる。

昨年の覇者・シエラレオーネ（牡４歳、Ｃ・ブラウン厩舎、父ガンランナー）は７番枠に、今年の２冠馬で前走のトラヴァーズＳを１０馬身差で制したソヴリンティ（牡３歳、Ｗ・モット厩舎、父イントゥミスチーフ）は６番枠に入った。

決定した枠番は次の通り。（枠、馬名、騎手の順）

（１）フィアースネス ヴェラスケス

（２）バエザ ベリオス

（３）ネバダビーチ スミス

（４）カントリーシンキング ジェルー

（５）フォーエバーヤング 坂井 瑠星

（６）ソヴリンティ アルバラード

（７） シエラレオーネ プラ

（８）マインドフレーム Ｉ・オルティスＪｒ．

（９）ジャーナリズム Ｊ・オルティス

（１０）アンティクアリアン サエス