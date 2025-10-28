宮原華音、槙田紗子、土居麗菜らが集結「NRC PRODUCTION」1周年記念の写真展を開催 撮影は藤代冥砂氏
俳優・宮原華音、振付師・槙田紗子、アイドルグループ「SCRAMBLE SMILE」の土居麗菜らが所属する芸能プロダクション・NRC PRODUCTIONが、設立1周年を記念した写真展「NRC PRODUCTION 1ST ANNIVERSARY PHOTO EXHIBITION」を開催することが決定した。
同社は令和6年に設立され、所属タレントの夢を叶えるための挑戦を“共創”し、個性を生かした活動通じてエンターテインメントで世の中のモチベーションを上げることをコンセプトに活動。俳優、モデル、アイドル、タレントなど、多様なジャンルで活躍する所属者たちが、それぞれの個性を生かした表現で注目を集めている。
今回の写真展では、写真家・藤代冥砂氏が渋谷の街を舞台に、所属タレント29人を撮り下ろした作品を展示。藤代氏は「29の素晴らしい個性を30分ほどの限られた時間で撮影しました。そこにある動き、輝き、静寂、思い。それらにただ反応して、その魅力を溢さないように努めました」とコメントしている。
藤代氏が引き出す各タレントの“今”を写し取った作品群は、11月7日から9日までSOCIAL TOKYOにて展示される。入場無料で来場者限定ポストカード配布（無くなり次第終了）。
●藤代冥砂氏コメント
29つの素晴らしい個性を30分ほどの限られた時間で撮影しました。
そこにある動き、輝き、静寂、思い。
それらにただ反応して、その魅力を溢さないように努めること。撮影者の意図を外して、ただ反応するだけの時間はボールゲームのようで楽しかったです。
29の個性がこれからさらに広がり伸びて登っていくのを応援してます。
●NRC PRODUCTION 代表取締役社長・岡田喜則氏コメント
NRC PRODUCTIONは、所属タレントの夢を共に叶える場として歩み続け、今年で1周年を迎えました。
この節目に、写真家・藤代冥砂さんにタレントたちの“今”を丁寧に写し取っていただきました。
写真を通じて、私たちの1年の軌跡とこれからへの想いを感じていただけたら嬉しいです。
