静寂と洗練が交わる天空のサンクチュアリ──「JWマリオット・ホテル東京」高輪ゲートウェイに誕生
2025年10月、高輪ゲートウェイシティの中心にラグジュアリーホテル「JWマリオット・ホテル東京」が誕生しました。マリオット・インターナショナルが展開する最上位ブランドの一つで、日本では奈良に続く2軒目のJWマリオットとなります。設計は国際的に高く評価されるデザインスタジオ「Yabu Pushelberg」が手がけ、バランスとマインドフルネスを体現する“時を超えるサンクチュアリ”として構想されました。
Courtesy of JW MARRIOTT
禅に着想した建築美とアートの融合
1階エントランスでは、禅の庭を現代的に解釈したアートインスタレーションが訪れる人を迎えます。富士山を象った鏡面オブジェと石や砂の静かな構成が、バランスと永続性を象徴します。
photo by ©FASHION HEADLINE
30階のレセプションフロアは、御殿山から東京湾を望む眺望を抽象化し、鎌倉彫をモチーフにした天井装飾が時の流れを描き出します。空間の中心に位置するロビーラウンジ「JW ラウンジ」は、ツリーハウスを囲む吹き抜け構造。チェコのガラスメーカーによる葉のようなガラスアートが光を受け、自然と建築が共鳴するような感覚を生み出しています。
Courtesy of JW MARRIOTT
ゲストルーム──静けさに包まれる“東京の高み”
23階から28階に位置する全200室の客室は、藍と琥珀を基調にした落ち着きのあるデザインです。レインボーブリッジや東京湾、晴れた日には富士山まで見渡すことができ、都市の中でありながら深い安らぎを感じさせます。全室に循環素材の竹を使ったアメニティや詰め替え式ウォーターボトルを採用し、環境への配慮と快適さを両立。また、アジア初導入となる「マインドフルルーム」では、光・音・香り・呼吸をデザインに取り込み、五感を穏やかに整える体験が可能です。
Courtesy of JW MARRIOTT
味覚で体現するマインドフルネス──7つのレストラン＆バー
ホテル内のダイニングは、世界の美食文化を横断する7つの店舗で構成されています。日本料理「華香 / Kakō」では、全国各地の地酒を揃え、季節の食材で日本の美を表現。8席限定の割烹「咲 / Saki」では、ミシュラン星付きシェフによる創造的な割烹料理を提供します。
photo by ©FASHION HEADLINE
地中海レストラン「セフィーノ / Sefino」は、海と太陽のエネルギーを感じさせるメニューを展開し、夜景とともに特別な時間を演出します。
Courtesy of JW MARRIOTT
さらに、ペストリーシェフ野島茂が手がける「ル・クレス/Le Cres」では、世界コンクール受賞のクロワッサンを中心に、繊細なスイーツが並びます。
photo by ©FASHION HEADLINE
30階の「JW バー」では、東京のエッセンスを取り入れたオリジナルカクテルを楽しむことができます。
photo by ©FASHION HEADLINE
都会に息づくウェルネス体験
28階の「Spa by JW」では、“静寂（Calm）”“寛ぎ（Indulge）”“活力（Invigorate）”“再生（Renew）”という4つのウェルネスステートをテーマに、自然由来のプロダクトを使ったトリートメントを展開しています。隣接する25メートルの屋内プールからは東京タワーを一望でき、陽光と夜景が移ろう中で、心身を解き放つひとときを過ごすことができます。
photo by ©FASHION HEADLINE
最新設備を備えたフィットネスセンターでは、マインドフルヨガやパーソナルトレーニングなど、多様なプログラムが用意されています。
Courtesy of JW MARRIOTT
新しい“東京の静寂”を象るホテル
開業を記念したオープニングイベントでは、ブランドと都市が交わる新しいホスピタリティの姿が披露されました。静寂と洗練、そして心の豊かさ。未来都市・高輪ゲートウェイに誕生したこのホテルは、単なる宿泊施設ではなく、「今、この瞬間」を深く味わうための新たな都市の聖域として、東京のラグジュアリーを更新していきます。
photo by ©FASHION HEADLINE
JWマリオット・ホテル東京は、静けさの中に確かな華やぎを湛え、マインドフルな時間を提供します。建築、料理、アート、そしてサービスのすべてが、心の豊かさを取り戻すために設計されています。都市の中心にありながら、ここには“穏やかな贅沢”が息づいています。
JWマリオット・ホテル東京
所在地：東京都港区高輪2丁目21-2
アクセス：JR高輪ゲートウェイ駅直結、泉岳寺駅徒歩約3分
階層：23〜30階（全200室）
