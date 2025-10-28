◇プロボクシング「LifeTime Boxing Fights29」フェザー級8回戦 大湾硫斗（志成）《8回戦》ミカエル・ディアス（コロンビア）（2025年10月29日 東京・後楽園ホール）

WBO世界フェザー級5位の大湾硫斗（27＝志成、14勝9KO2敗）が28日、都内でノンタイトル戦の前日計量に臨み、56・8キロで一発パス。「状態はまあまあ。後は当日どうなっているかです」と臨戦態勢を高めた。

強打が武器の大湾は、今年2月にはフィリピンで王者カン・ジョンソン（韓国）に9回TKO勝ちしWBOグローバル・フェザー級王座（JBC未公認）を獲得。「ベルトを獲って特に変わったことはない」と謙遜しながら、「世界挑戦に向けてのステップにはなったのかな」。24年8月以来、約1年2カ月ぶりの国内戦に快勝すれば、同門の大先輩で元世界4階級制覇王者の井岡一翔（36＝志成）の再起戦が予定される、大みそかの志成ジム興行参戦の可能性も浮上する。「ケガさえなければ、大みそかは出たいっすね。序盤KO狙いはしないが、倒さないといけないな、とは思う」と次戦では初のメインイベンターとして3戦連続のKO決着でのアピールを誓う。

世界ランキングではWBO5位、WBA15位にランクインし、世界挑戦も見据える。29日の興行を独占生配信する「ABEMA」の試合前インタビューでは「世界は当たり前」と強気のコメントを残した。この日、その発言について「あれは堤兄弟（兄・駿斗と弟・麗斗）に対して言った言葉。僕なんてただのペーペーでまだまだ」と苦笑しながら発言を“撤回”も「世界のベルトを獲りたいか、獲りたくないかで言えばそれは獲りたい。いつチャンスが来てもいいように準備はしておきたい」と静かに闘志を燃やし、初挑戦へのアピールとなる快勝を見据えた。