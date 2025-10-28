『世界の果てに、くるま置いてきた』の生配信に、東出昌大の半裸ショットが登場。繰り返し使用される東出の半裸ショットに、西村博之（以下、ひろゆき）が苦言を呈する場面があった。

【映像】「あざとく…」ひろゆきが問題視した東出の半裸シーン

10月26日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』の特別生配信「くるま×ひろゆき生出演！南アジア縦断旅、裏側暴露」が放送された。

『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、物心ついてから海外旅行経験がなく、ほぼ人生初海外となる令和ロマン・くるまが、バングラデシュ南端の離島に置き去りに。過去シリーズ同様に、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなど基本陸路のみというルールの中、約2週間の南アジア縦断旅に挑んでいる。

今回の生配信では、くるま、そして旅に同行した大前プジョルジョ健太ディレクター（以下、プジョルジョD）がスタジオ出演。過去の「せかはて」シリーズの旅人であり、くるまの南アジア旅にも合流予定のひろゆきはリモートで参加し、旅の前半を振り返るトークが展開された。

東出の合流に関する話題が出たのは、生配信の終盤でのこと。今後の見どころのひとつとして、プジョルジョDが東出の合流を挙げると、半裸姿で遠くを見つめる東出の写真が映し出された。これまで番組では、本編に入る前の冒頭映像として、南アジアを旅する東出の様子を先出しで公開。＃3では、風呂上がりと思われる東出が入浴した感想を語り、また＃4では、半裸姿の東出が入浴中のくるまとひろゆきを見守る映像が流れていた。そして今回の生配信でも東出の半裸ショットが登場し、ひろゆきは「あざとく毎回使うよね！」とすかさず指摘。プジョルジョDは「その裏側は言わないでください！」とタジタジになっていた。

そんな中、くるまが「これいつ出てくるんですか？言ってくださいよ。来週ですか？」と、番組本編に東出が登場するのはいつなのか、プジョルジョDに詰め寄る場面も。「すぐ出てくる」と答えたプジョルジョDを、くるまは「嘘つけ！」と一蹴。さらにそのタイミングで、絶景を眺める東出の写真に画面が切り替わると、くるまは「景色の映像でごまかさないでくださいよ！」とツッコミを入れていた。

