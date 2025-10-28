か弱い赤ちゃん猫を保護→犬が『甘やかして育てた』結果…思っていたのと違う『まさかの現在』が13万再生「恩を仇でｗｗ」「怒らないの優しい」
小さくてか弱い子猫を優しく甘やかして育ててしまった結果、成長してからまさかの仕打ちを受けてしまう兄犬の様子が不憫すぎると注目されています。
子猫の成長と共に2匹の関係性の変化を撮影した動画が投稿されると、「恩を仇で返されてる」「兄ちゃんたちが優しい」とわんちゃんへの同情の声が寄せられ、動画は記事執筆時点で13.6万回再生を突破しています。
【動画：か弱い赤ちゃん猫を保護→犬が『甘やかして育てた』結果…思っていたのと違う『まさかの現在』】
小さな子猫に優しすぎる犬
Instagramアカウント「genie0107」に投稿されたのは、生まれたてで保護された子猫『クロ』ちゃんと、一緒に住むマルプーの『ジーニー』くん。
クロちゃんは意識がない状態で保護されたそうですが、ジーニーくんの家族からたくさんの愛情を受けて脅威の回復を見せ、歩いたり遊んだりできるほどまで元気に成長したのだそう。しかし、か弱い子猫だったからこそ優しく甘やかしすぎた弊害が徐々に出てきているそうで...。
猫が成長するにつれてエスカレートする悪行...
特にクロちゃんに甘かったのがジーニーくんだそうで、クロちゃんがお乳を飲みたそうにしていると自分の胸を差し出したり、大きなベッドを譲ったり、体中を舐めて溺愛したりしていたそうです。
すると甘やかされて育ったクロちゃんは、ジーニーくんの足に飛びついたりベッドを奪ったりなど、段々と悪行がエスカレートしてきたといい、飼い主さんの心配も増えてきたそうです。
ついに威嚇や飛び蹴りまで喰らう不憫な兄
さらに飼い主さんも驚くことに、クロちゃんが背中の毛を逆立ててジーニーくんに威嚇をするようになったそうで、ジーニーくんに向かってダッシュしフェイントをかけるような「やんのかステップ」を見せるまでになってしまったそう。
なんとその直後にはジーニーくんに華麗な「飛び蹴り」までしてしまう始末で、優しすぎるお兄ちゃんのジーニーくんがなんとも不憫に見えてしまいました。
恩を仇で返されてしまった不憫なジーニーくんの様子を撮った動画には、「クロちゃんお手柔らかに」「それでも怒らないジーニー可愛すぎる」とジーニーくんに対して優しい声がたくさん届いていました。
クロちゃんとジーニーくんの他、スタンダードプードルの『バーニー』くんも加わった3匹の日常の様子をもっと見てみたい方は、Instagramアカウント「genie0107」の他の投稿もぜひチェックしてみてください！
写真・動画提供：Instagramアカウント「genie0107」さま
執筆：すがわら
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。