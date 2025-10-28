2026年2⽉15⽇（⽇）にIGアリーナにて開催を予定している『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、TGC in あいち・なごや 2026）が追加情報を発表した。

『TGC in あいち・なごや 2026』

豪華出演者第2弾発表

ゲストモデルには、SNS総フォロワー数470万人を超え、モデルとしてだけでなくコスメブランドのプロデューサーなど多方面で活躍するなごみが登場。さらに、TGC出演は2023年2月開催の「TGC 和歌山 2023」以来約3年ぶりとなるモデルでタレントの近藤千尋、性別にとらわれない自由なビジュアルと個性的な発言で10代を中心に支持を集めるとうあ、そして初のファッション誌カバーを飾り話題となった村重杏奈の出演が決定した。

また、6人組ダンス＆ボーカルグループ・WATWINGのメンバーとして全国21か所を巡る「WATWING LIVE TOUR 2025『honest』」を展開中で、俳優・バラエティ番組など幅広く活躍する八村倫太郎、さらに7人組ボーカルダンスグループ「原因は自分にある。」のメンバーであり、俳優としても注目を集め、フォトブックの発売を控える杢代和人など、次世代を担う若手俳優たちの出演も決定した。

メインアーティスト第2弾発表

「TGC in あいち・なごや 2026」の注目のメインアーティスト第2弾が発表された。

昨年2024年9月6日（金）に1st Digital Single「WILD BLUE」でデビューを果たした5人組ボーイズグループ・WILD BLUEが出演。今年4月12日（土）からスタートした初の全国ツアー「WILD BLUE LIVE TOUR 2025［The First Light］」で、全国5都市・5公演のチケットを全席完売。10月10日（金）には6th Digital Single「君の笑顔とあの空」を配信開始するなど、勢いを増している。

さらに、原宿から“NEW KAWAII”を発信するアイドルグループ・FRUITS ZIPPERも出演。2025年5月・6月に開催したグループ史上最大規模となる結成3周年公演（さいたまスーパーアリーナ、ワールド記念ホール〈神戸ポートアイランドホール〉）のチケットは即完売。今月10月8日（水）の台北公演を皮切りに、グループ初のアジアツアー「FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025」を開催中であり、まさに「原宿から世界へ」と飛び立っている。

今後の追加情報も乞うご期待！

イベント概要

【 Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2026年2月15日（日） 開場12:00 開演14:00 終演19:00（予定）

●会場

IGアリーナ（〒462-0846 愛知県名古屋市北区名城1丁目4-1）

●チケット

【入場料】

アリーナS席：先行販売：15,000円（税込）、一般販売：15,500円（税込）、TGC CARD割引：2,500円OFF / お土産袋・応援グッズ・オリジナルノベルティ付

アリーナA席：先行販売：13,500円（税込）、一般販売：14,000円（税込）、TGC CARD割引：2,000円OFF / お土産袋・応援グッズ付

スタンド席：先行販売：9,500円（税込）、一般販売：10,000円（税込）、TGC CARD割引：1,500円OFF / お土産袋・応援グッズ付

※4歳以上はチケットが必要となります。

【先行販売第一弾】2025年10月11日（土）10:00から順次販売開始

TGC CARD先行：2025年10月18日（土）10:00〜 ※TGC CARD割引対象

dポイントクラブ会員先行：2025年10月25日（土）10:00〜2025年11月28日（金）23:59

TGC公式LINE先行（第一弾）：2025年11月 1日（土）10:00〜2025年11月14日（金）23:59

※売切次第終了

【先行販売第二弾】2025年11月15日（土）10:00-2025年11月28日（金）23:59

TGC公式LINE先行（第二弾）：2025年11月15日（土）10:00〜2025年11月28日（金）23:59

※売切次第終了

【一般販売】2025年11月29日（土）10:00から販売開始

※売切次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

キョードー東海 TEL：052-972-7466（月〜金 12:00〜18:00／土 10:00〜13:00 ※日曜・祝日は休業）

●ゲストモデル

池田美優、加藤ナナ、川口ゆりな、さくら、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、なえなの、なごみ、生見愛瑠、希空、ブリッジマン遊七、本田紗来、MINAMI、村上愛花、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、りんか 他 ※50音順

●ゲスト

近藤千尋、とうあ、八村倫太郎（WATWING）、村重杏奈、杢代和人 他 ※50音順

●メインアーティスト

岩田剛典、FRUITS ZIPPER、WILD BLUE 他 ※50音順

●公式サイト

『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト