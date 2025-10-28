歌手活動の後、映画監督へ転身したシン・ソンフンさんが、５月に自宅で死亡していたことが明らかになったと２７日、現地メディアのインサイトなどが報じた。４０歳だった。

記事によると、シン監督と連絡がつかなくなった知人が心配になり自宅を訪ねたところ、すでに心肺停止状態のシン監督が発見されたという。遺書などはなく、児童養護施設で育ったため身元不明者として分類され、葬儀が執り行われたと伝えた。

現地メディアによると、シン監督は昨年６月にも最後を暗示させるメッセージを残して連絡が途絶えたことがあったとし、当時の所属事務所は報道資料を通して、助けを求めたという。その後、映画スタッフからの通報を受けて出動した警察により、ソウル江西（カンソ）区の自宅で発見されたと報じられた。

シン監督は、２００２年に歌手としてデビューするもうまくいかず、独学でシナリオや演出を学び、映画監督へ転身。２０２０年に監督デビュー作となった短編映画「ジャージャー麺、ありがとう」は、第７回「ハリウッド・ブルーバード映画祭」の最優秀監督賞と最優秀作品賞を同時受賞したほか、現在まで世界の映画祭で８１冠を達成するという、驚異的成績を収めている。