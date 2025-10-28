お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が27日、自身のYouTubeチャンネルを更新。定番企画「1人賛否」内で、マネジャーとタクシー乗車中に下車強要されたことがあると明かした。

「俺は急いでくださいと言ってない」とした上で「インスタの写真を撮る企画みたいななんか、アーティストの時の格好つけた、何か鼻にピアスとか、そういう現場があったんですよ」と切り出した。

「バーッと写真撮る企画の後に次、とある場所まで移動する時に（マネジャーと）2人で乗ってて。特に『急いでください』とか言ってないんですけど、ルートの指定して」と状況を説明。高速道路に乗るルートを提案したら、運転者は高速に乗らなかったという。粗品はとっさに機転を利かせて、今度は高速に乗らない別のルートを提案した。

再び運転手がその提案ルートも無視したという。そのタイミングで粗品が「ちょちょちょ、何してるんですか〜？」「ちょ、ええええええ？」などと言い「僕なりのカスハラなんですけど、いやカスハラじゃないんですけど。まぁその道の間違いを指摘した時に（運転手が）もうすごい怒りはって」と説明。

そして運転手から「もうじゃあ降りてください」と言われたという。「間違ったとこで結局右折した側道でバーンって停められて。で、バーンってドア開かれて。『えええぇ？』とか言って引きながら『まぁしゃあないか』とか言って」降車したという。

「で、ずっと考えてたんですよ、なんで下車強要されたん？ そんなに？ 珍しく俺にしては運転手さんに『オラァ』って言ってなかった方やんな？ （マネジャーが）『そうですねぇ』とか言ったんですけど、よう見たら、インスタ企画の後に飛び出しやったから。ギャンギャンの髪の毛で、アイメイクして。髪の毛はオレンジと青。ほんまにサイコパスやと思われてたんやと思う。ほんまにヤバいやつ乗ってきたと思われて」と下車強要の理由を推察した。

粗品は昨年9月2日、自身のインスタグラムで鼻ピアスをしたアーティスト写真をアップしている。