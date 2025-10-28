近藤千尋「芋掘り遠足のお芋」使用した手料理披露「娘さんの愛が詰まってる」「幸せな食卓」と反響
【モデルプレス＝2025/10/28】モデルの近藤千尋が10月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。さつまいも料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】35歳3児の母モデル「愛情たっぷり」さつまいも料理披露
近藤は「芋掘り遠足のお芋、これにて終わり」と次女が芋掘り遠足で持って帰ってきたというさつまいもを使った料理を披露。蒸して輪切りにしたさつまいもの断面はしっとり感があり、「愛情たっぷり入ってて美味しかった」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「娘さんの愛が詰まってる」「ほっこりする」「幸せな食卓」「めっちゃ美味しそう」といったコメントが寄せられている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
