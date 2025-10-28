藤あや子、“JK”孫に作った弁当話題「蟹爪入ってるの初めて見た」「豪華すぎる」と衝撃の声
【モデルプレス＝2025/10/28】演歌歌手の藤あや子が10月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。孫のために作った弁当を公開し、反響が寄せられている。
【写真】64歳演歌歌手、蟹爪・ステーキ・ホタテ…「豪華すぎる」手作り弁当
藤は「JK弁当」とし、高校生の孫に作った彩り豊かな弁当を公開。「オムライス 蟹爪 ホタテ 牛ステーキ チキンメンチ 黒はんぺんチーズフライ」とメニューを紹介した。
この投稿を受け、ファンからは「お弁当に蟹爪入ってるの初めて見た」「豪華すぎる」「愛情感じる」「絶対に美味しい」「こんなお弁当嬉しすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆藤あや子「JK弁当」披露
◆藤あや子の手作り弁当に反響
