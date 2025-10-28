²Î¼ê¡Ö¸öÅÄÐÔÌ¤¡×¤¬¡È°¦¼Ö¡É¡Ö¹âµéSUV¡×¤È¤Î¡È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¡ª ¿·¼Ö1100Ëü±ß¤Î¡Ö¹ñ»º¼Ö¡×¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¡©
¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤Î±¿Å¾»Ñ¤ËÃíÌÜ
¡¡2025Ç¯10·î10Æü¡¢²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿°ìËç¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°¦¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¡Ö¸öÅÄÐÔÌ¤¡×¡ß¡Ö¹âµéSUV¡×¤Î»Ñ¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ª
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNEWS¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖNEWS¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤È¸µµ¤½Ð¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¤·¤¿Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¸öÅÄ¤µ¤ó¤Î±¿Å¾»Ñ¤ò¤È¤é¤¨¤¿1Ëç¤¬¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥·¡¼¥È¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤¦¤Ã¤¹¤é¤È¼Ì¤ë¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¥í¥´¤Ê¤É¤«¤é¡¢Èà½÷¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×SUV¡ÖLX570¡×¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡LX¤Ï¡¢1996Ç¯¤Ë¥ì¥¯¥µ¥¹½é¤ÎSUV¤È¤·¤ÆËÌÊÆ¤ÇÅÐ¾ì¡£°ÊÍè¡¢ËÌÊÆ¤äÃæÅì¡¢¥í¥·¥¢¤Ê¤É¤Î¹âµéSUV»Ô¾ì¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2015Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢3ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤¬ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢3Îó¥·¡¼¥È¤òÈ÷¤¨¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼SUV¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹5065mm¡ßÁ´Éý1980mm¡ßÁ´¹â1910mm¤È¡¢¥Õ¥ë¥µ¥¤¥ºSUV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ÷ÎÏ¡£¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¹¥Ô¥ó¥É¥ë¥°¥ê¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÀöÎý¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÖÎ¾¤Î»ÑÀª¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¯Àß·×¡£µ¡Ç½À¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶âÂ°¡¢³×¡¢ËÜÌÚÌÜ¤Ê¤É°Û¤Ê¤ëÁÇºà¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢¾å¼Á´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸öÅÄ¤µ¤ó¤Î¾è¤ë¥Û¥ï¥¤¥È´ðÄ´¤ÎÆâÁõ¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯³«ÊüÅª¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹ ¥¯¥é¥¤¥á¥¤¥È ¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Ë¤è¤ë¼«Æ°²¹ÅÙÄ´À°¤ä¡¢¾è¹ß»þ¤Ë¼Ö¹â¤ò¼«Æ°¤Ç²¼¤²¤ë¡Ö¾è¹ß¥â¡¼¥É¡×¤Ê¤É¡¢¾è°÷¤Î²÷Å¬À¤ò¹â¤á¤ëÀè¿Êµ¡Ç½¤âÉ¸½àÁõÈ÷¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È°ÜÆ°¤¹¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¡É¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢5.7¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿8µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï377PS¤ò¸Ø¤ê¡¢8Â®AT¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢³ê¤é¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¤²ÃÂ®¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÅö»þ¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¹þ1100Ëü±ß¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼SUV¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÀÇ½¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°ìÂæ¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸öÅÄÐÔÌ¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ÆÍß¤·¤¤¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ê¼Ö¡×¡Ö±¿Å¾»Ñ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈLX570¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÈÆ´¤ì¤Î¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£