カプセルトイ「ぶらぶらりーず 第3弾 ゆれるトイプーたち」10月29日より順次発売紐つきで好きな場所に飾れる！
【ぶらぶらりーず 第3弾 ゆれるトイプーたち】 10月29日より順次発売 価格：1回400円
発売予定日：10月29日以降順次
ピーナッツ・クラブは、カプセルトイ「ぶらぶらりーず 第3弾 ゆれるトイプーたち」（全5種）を全国のカプセルトイ売場にて10月29日より順次発売する。価格は1回400円。
本商品は、犬がブランコにつかまる姿が可愛い約5cmの立体マスコットシリーズ「ぶらぶらりーず」の第3弾。紐がついており、好きな場所に飾ることができる。
第1弾と第2弾は、トイプードル以外に柴犬やシーズーなどさまざまな犬種のアソートで発売されたが、第3弾はトイプードルのみで登場。カラーバリエーションは、第1弾・第2弾にも入っていたアプリコット、ホワイト、ブラックのほか、新たにシルバー色、チョコ色がラインナップする。
新色のチョコ（左）とシルバー
「ぶらぶらりーず 第3弾 ゆれるトイプーたち」（全5種）
対象年齢：15歳以上
種類数：全5種（チョコ、シルバー、ホワイト、ブラック、アプリコット）
商品素材：PVC
本体サイズ：高さ約5cm（本体部分）
販売場所：全国のカプセルトイ売場にて発売
シルバー
チョコ
ブラック
アプリコット
ホワイト【SNSで人気の「むぎちゃん」とモデル犬「くぅちゃん」が応援】
カプセルトイ自販機用台紙では、ピーナッツ・クラブのモデル犬として活躍するトイプードルの「くぅちゃん」のビジュアルが登場するほか、SNS総フォロワー数120万人超えのおしゃべりトイプードル「むぎちゃん」が“友情出演”し、「ぶらぶらりーず」の世界を盛り上げる。
