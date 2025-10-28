【ぶらぶらりーず 第3弾 ゆれるトイプーたち】 10月29日より順次発売 価格：1回400円

ピーナッツ・クラブは、カプセルトイ「ぶらぶらりーず 第3弾 ゆれるトイプーたち」（全5種）を全国のカプセルトイ売場にて10月29日より順次発売する。価格は1回400円。

本商品は、犬がブランコにつかまる姿が可愛い約5cmの立体マスコットシリーズ「ぶらぶらりーず」の第3弾。紐がついており、好きな場所に飾ることができる。

第1弾と第2弾は、トイプードル以外に柴犬やシーズーなどさまざまな犬種のアソートで発売されたが、第3弾はトイプードルのみで登場。カラーバリエーションは、第1弾・第2弾にも入っていたアプリコット、ホワイト、ブラックのほか、新たにシルバー色、チョコ色がラインナップする。

新色のチョコ（左）とシルバー

「ぶらぶらりーず 第3弾 ゆれるトイプーたち」（全5種）

発売予定日：10月29日以降順次

価格：1回400円

対象年齢：15歳以上

種類数：全5種（チョコ、シルバー、ホワイト、ブラック、アプリコット）

商品素材：PVC

本体サイズ：高さ約5cm（本体部分）

販売場所：全国のカプセルトイ売場にて発売

シルバー

チョコ

ブラック

アプリコット

ホワイト

【SNSで人気の「むぎちゃん」とモデル犬「くぅちゃん」が応援】

カプセルトイ自販機用台紙では、ピーナッツ・クラブのモデル犬として活躍するトイプードルの「くぅちゃん」のビジュアルが登場するほか、SNS総フォロワー数120万人超えのおしゃべりトイプードル「むぎちゃん」が“友情出演”し、「ぶらぶらりーず」の世界を盛り上げる。

(C)peanuts-club All right Served.