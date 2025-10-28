SpiceSeedフィギュア事業部は、11月1日20時より、フィギュア「ダイの大冒険シリーズ『バラン』」を予約開始する。商品の発送時期は受注から10カ月を予定し、価格は71,280円。

SpiceSeed「ダイの大冒険シリーズ」は、並べて飾ることで作品の世界観がより楽しめる、キャラクターのサイズを重視したスケールフィギュア。今弾では、魔王軍超竜軍団の軍団長である「バラン」が登場する。真の竜の騎士の名にふさわしい、威風堂々たる姿を緻密に再現。素材は仕上げの美しさと再現力の高さが魅力のレジンキャスト製となっている。

【「ダイの大冒険シリーズ『バラン』」仕様】

仕様：塗装済み完成品

素材：レジンキャスト

サイズ：ジオラマ台座込 全高約36.5cm（バラン本体：全高約28.5cm）

□「ダイの大冒険シリーズ『バラン』」商品ページ

(C)三条陸、稲田浩司／集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京 (C)SQUARE ENIX CO., LTD.