¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÇÉ½¸½¡ª¡ÖPATISSERIE ANNIVEL¡×¤Î´ú´ÏÅ¹¤¬Âç´ÝÅìµþÅ¹¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ºîÉÊ¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¥±¡¼¥¤ä¾Æ¤²Û»Ò¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¿·¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPATISSERIE ANNIVEL(¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼ ¥¢¥Ë¥ô¥§¥ë)¡×¤¬2025Ç¯10·î29Æü(¿å)¤ËÂç´ÝÅìµþÅ¹1³¬¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¦ÉÊ°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉ½¸½
¢£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÊª¸ì¤òÌ£¤ï¤¦
¡ÖPATISSERIE ANNIVEL¡×¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ä²ÈÂ²¤ÎµÇ°Æü¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ä¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤è¤ê¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ºîÉÊ¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ò¥±¡¼¥¤ÇºÆ¸½¤·¡¢Êª¸ì¤ò¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÇÌ£¤ï¤¦¿·ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¡£¸·Áª¤·¤¿ÁÇºà¤È¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥óµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¡£ÄêÈÖ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¤Û¤«¡¢µ¨Àá¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾¦ÉÊ¤âÅÐ¾ìÍ½Äê¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤ÊÆü¤òÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÇºÌ¤ë¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥±¡¼¥¤ÏÁ´4¼ï¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¡ÖRose du Sommeil ¥Ù¥ê¡¼¥é¥¤¥Á¤È¥Ð¥Ë¥é¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ç¥³¥é¡¦¥à¡¼¥¹¡×(Ä¾·Â12¥»¥ó¥Á7020±ß)¤Ï¡ØÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¡Ù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥à¡¼¥¹¥±¡¼¥¡£
¥±¡¼¥Á´ÂÎ¤Ë¥é¥¤¥Á¤È¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤Î¥à¡¼¥¹¤ò¥Ð¥é¤Î²Ö¤Ë¹Ê¤ê¡¢Ãæ¤Ï¥Ó¥¿¡¼¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤¿¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿À¸ÃÏ¤ÎÅÚÂæ¤Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤È¥«¥â¥ß¡¼¥ë¤ò²Ã¤¨¤¿¥à¡¼¥¹¡¢¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤È¥é¥¤¥Á¤Ë¥«¥â¥ß¡¼¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¸¥å¥ì¡¢¥Ð¥Ë¥é¥Ó¡¼¥ó¥º¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿¥Ð¥Ð¥í¥¢¤¬ÁØ¤òºî¤ë¡£¡ÈÀÅ¤«¤ÊÌ²¤ê¡É¤È¡È°¦¤Ë¤è¤ëÌÜ³Ð¤á¡É¤òÉ½¸½¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¹á¤ê¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÖDeux Coeurs de Neige ¥Ï¡¼¥Ö¹á¤ë¥Ô¡¼¥Á¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ç¥³¥é¡¦¥à¡¼¥¹¡×(Ä¾·Â12¥»¥ó¥Á6480±ß)¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÀ¤³¦¤ò´¶¤¸¤ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥±¡¼¥¤Ç¡¢¥¨¥ë¥µ¤ÎÎä¤¿¤¤É¹¤ò»×¤ï¤»¤ë¡£¤½¤³¤Ë¥¢¥Ê¤Î²¹¤«¤¤°¦¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ô¡¼¥Á¤ÎºÌ¤ê¤Ç¡¢ÁêÈ¿¤¹¤ëÁÛ¤¤¤¬½Å¤Ê¤ë½Ö´Ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÚÂæ¤ÏÊÆÊ´¤È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¥·¥å¥¯¥»À¸ÃÏ¤Ë¥á¥ì¥ó¥²¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Àã¤Î¾å¤òÊâ¤¯¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤òÉ½¸½¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ë¥Ð¥Ë¥é¤È¥Ô¥ó¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤ò²Ã¤¨¤¿¥à¡¼¥¹ÁØ¤È¥Ô¥ó¥¯¥Ô¡¼¥Á¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Ô¡¼¥Á¤Î2¼ï¤ÎÅí¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢¥ì¥â¥ó¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤ò²Ã¤¨¤¿¥¸¥å¥ìÁØ¤ò½Å¤Í¡¢¥«¥ë¥À¥â¥óÆþ¤ê¥Þ¥¸¥Ñ¥ó¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÃ¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖVoyage Enchanté ËâË¡»Å³Ý¤±¤Î¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ëÉ÷¥à¡¼¥¹¡×(Ä¾·Â12¥»¥ó¥Á7020±ß)¤Ï¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¡È¥¢¥°¥é¥Ð¡¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¡É¤È¡È¿·¤·¤¤À¤³¦¡É¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¹á¤ê¤È¿§ºÌ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥±¡¼¥¡£
¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Ë¥í¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥«¥À¥¤¥Õ¡¢¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÅÚÂæ¤ÏÃæÅì¤ÎÅÁÅý²Û»Ò¤ò»×¤ï¤»¤ëÌ£¤ï¤¤¡£¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Ú¡¼¥¹¥È¤È¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ËÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Ç»¸ü¤Ê¥à¡¼¥¹¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¥µ¥ó¥®¡¼¥Ì¤È¥«¥·¥¹¤Î¥¸¥å¥ì¤äÍÎÍü¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¤ò½Å¤Í¤¿¥¸¥å¥ìÁØ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¤Î¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤Î²Ö¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤Î¾ÝÄ§¡£¥ì¥â¥ó¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ë¤È¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ëå°Ýß¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥í¡¼¥¹¥È¥«¥À¥¤¥Õ¤Ï¡¢¥¸¡¼¥Ë¡¼¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤òÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡ØÇòÀãÉ±¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖPomme de Vérité ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¹á¤ë¤ê¤ó¤´¤È¥Á¡¼¥º¥Ð¥Ð¥í¥¢¥±¡¼¥¡×(Ä¾·Â12¥»¥ó¥Á7020±ß)¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¾ÝÄ§¤¹¤ë¤ê¤ó¤´¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥±¡¼¥¡£
¤Û¤í¶ì¤¤¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¥¹¥È¥í¥¤¥¼¥ë¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Î¥Ð¥Ð¥í¥¢ÁØ¡¢5¼ï¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥ê¥ó¥´¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¤È¤¤¤Á¤´¤Î¥¸¥å¥ìÁØ¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¾Æ¤À¸ÃÏ¤¬ÁØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÂÎ¤òÀÖ¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¹á¤ë¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¥ê¥ó¥´¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤É÷¤Î¾Æ¤²Û»Ò¤ò¤ê¤ó¤´·¿¤Ë»ÅÎ©¤Æ¥È¥Ã¥×¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼êÅÚ»º¤äº¹¤·Æþ¤ì¤Ê¤É¤Ç¤â´î¤Ð¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¤³¤ì¤é4¼ï¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥±¡¼¥¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½ÌóÍ¥Àè¡£¤Û¤«¤Ë¤âÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤Î¤ß¤Î¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ñ¥ë¥Õ¥§¤¬3¼ï¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖTrésor d¡ÇAutomne ÍÎÍü¤È¥Ù¥ê¡¼¤Î¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡×(1296±ß)¤Ï¥Á¥Ã¥×¤È¥Ç¡¼¥ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£ÍÎÍü¤ä¥¥ã¥é¥á¥ë¡¢¥Ù¥ê¡¼¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò½Å¤Í¡¢½©¤Î¿¹¤ÎÊõÊª¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡£
¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¥ã¥Ã¥È¡Ù¤Î¥Þ¥ê¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖFleur de Chat ¥Ù¥ê¡¼¥Á¡¼¥º¤È¥Ö¥é¥ó¥Þ¥ó¥¸¥§¤Î¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡×(1296±ß)¡£¥Ù¥ê¡¼¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤È¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥×¥ê¥ó¤ò½Å¤Í¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ñ¥ë¥Õ¥§¤À¡£
¡ÖTemps Merveilleux ¥«¥·¥¹¤È¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¡õ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡×(1296±ß)¤Ï¡Ø¤Õ¤·¤®¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤ÎÇò¤¦¤µ¤®¤Î²ûÃæ»þ·×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£Çò¤È¹õ¤ÎÁØ¤Ë¥«¥·¥¹¤ä¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò½Å¤Í¡¢¥È¥é¥ó¥×¤È²ûÃæ»þ·×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¤µ¤é¤Ë¾Æ¤²Û»Ò¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥ß¥Ë¡¼¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡ÖGalette au Annivel ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¬¥ì¥Ã¥È¡×(5ËçÆþ1944±ß¡¢10ËçÆþ3888±ß¡¢16ËçÆþ6220±ß¡¢20ËçÆþ7776±ß)¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£È¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¹á¤ëÀ¸ÃÏ¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò½Å¤Í¤¿¥¬¥ì¥Ã¥È¡£±¿¤¬¤è¤±¤ì¤Ð¥ß¥Ã¥¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥·¥å¥¬¡¼¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê1Ëç¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ø¥Ð¥ó¥Ó¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÖStory Collection ¥Õ¥í¥é¥ó¥¿¥ó¡×(12ËçÆþ2592±ß)¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿µ¨Àá¸ÂÄê¡Ö¥·¡¼¥º¥Ê¥ë¥¯¥Ã¥¡¼¡¿¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥ß¥Ë¡¼¡×¤Î¡ÖHoliday Magic ¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡õ¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥¯¥Ã¥¡¼¡×(6ËçÆþ1080±ß)¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î¹ÈÃã¤â¡£¡Ø¤Õ¤·¤®¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤ÎÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤ªÃã²ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡ÖMAD TEA PARTY BLEND ¥¥ã¥é¥á¥ë¡õ¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¡õ¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÉ÷Ì£¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥É¥Æ¥£¡¼¡×(10¸ÄÆþ2376±ß)¤ä¡ØÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¡Ù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡ÖSWEET DREAMS BLEND ¥Ð¥Ë¥é¡õ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¹á¤ë¥«¥â¥ß¡¼¥ë¥Æ¥£¡¼¡×(10¸ÄÆþ2376±ß)¤Ï¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤òÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
ÃÂÀ¸Æü¤äµÇ°Æü¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡ÖPATISSERIE ANNIVEL¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÊª¸ì¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
