【RIZIN】秋元強真、萩原戦は“打撃”に絶対的な自信 初のメインイベントも「1Rから飛ばしていく」
11月3日開催の『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』（神戸・GLION ARENA KOBE）で萩原京平と対戦する秋元強真が出演する、ABEMAオリジナル番組『バラ散歩』が「ABEMA」格闘チャンネル公式で公開された。
『バラ散歩』は、RIZINの榊原信行CEOが選手ゆかりの地を一緒に散歩しながら、素顔や新たな一面を発見する番組。第3弾となる今回は秋元をゲストにJAPAN TOP TEAM（以下、JTT）のある赤坂や、秋元の地元・柏を舞台に、散策を通して知られざる一面や人柄に迫る。
第3弾のオープニングは、JTTのある赤坂からスタート。DEEP代表・佐伯繁氏が秋元のデビュー当時を振り返り、「当時は正直まだわからない部分もありましたが、打撃の出し方がほかの選手とは違っていて、“これはちょっとすごいことになるな”と感じました。底が見えなかったですね」と語り。一方の秋元は、「僕はRIZIN出場を目指していたので、DEEPを選ばせていただきました。最初はそんなに稼げないし、周りの友達は遊んでいたので『何やってるんだろう』と思うこともありました。でも、それが逆に燃えるきっかけになって、“ここを我慢してのし上がってやろう”という気持ちで戦っていました」と当時の心境を明かした。
後半では、初のメイン試合に挑む現在の心境を吐露。「メインイベントなので、つまらない試合にして勝とうと思えば、頑張って漬けにいけば漬けられるけど、萩原選手の“打撃の幻想”を崩すような試合をしたい。打撃の破壊力の怖さはあると思うけど、対戦相手として見てみると、意外と打撃も強くないのかもしれないなとも感じていて。ぶっちゃけ、強い選手だとは思っていません。ただ、ああいうオーラのある選手って何が起こるか分からないので、そこは警戒していきたいです」と語り、理想的な試合展開についても、「萩原選手って一本負けは結構ありますけど、打撃でKO負けはあまりないと思うんですよね。僕は打撃では絶対的に自信があります。なので、打撃で効かせて萩原選手が倒れるシーンを見せられたら、一番盛り上がるんじゃないかなと思っています。今回は1ラウンドから飛ばしていこうと思っています」と答えた。
そして、この先戦ってみたい選手は？という質問に対して秋元は「やっぱり盛り上がる試合をしていきたいので、それこそ平本選手とも絶対盛り上がると思います。あとはチャンピオンになった選手たちと戦っていきたい。クレベル選手とも、いつかやってみたいです」と先々の展望についても語った。
さらに、本映像ではパラエストラ柏時代の先輩であるRIZINファイターの征矢貴も合流。征矢が語った秋元の学生時代の様子や、ファイトマネーアップを賭けた榊原CEOと秋元のサッカーPK対決の模様は、「ABEMA」格闘チャンネル公式YouTubeにて配信中だ。
