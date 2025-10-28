◇NBA レイカーズ108ー122ブレイザーズ（2025年10月27日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（27）が27日（日本時間28日）の本拠地ブレイザーズ戦に先発出場。得意の3Pシュートを決めるなど3試合連続の2桁得点となる16得点を記録。しかし故障者続出のレイカーズは、オースティン・リーブスが孤軍奮闘の41得点を記録したが敗戦した。

「人員的に非常に厳しかった。ボールハンドラーがいないとオフェンスを展開するのは難しい」

試合後のJJ・レディックHCの開口一番だった。

レイカーズは大黒柱であるレブロン・ジェームズが開幕から欠場。そして主力のルカ・ドンチッチも左指のねんざと左足下部の打撲で約1週間の欠場が余儀なくされた。また、ジャクソン・ヘイズも左膝の痛みで欠場。さらに26日の敵地キングス戦でゲイブ・ヴィンセントが左足首のねんざで全治2〜4週間、マーカス・スマートも右大腿四頭筋挫傷のケガを負った。故障者続出で本契約選手のうち半分が欠場し、2WAYの3選手もベンチ入りする緊急事態となった。

その中で八村は3戦連続の2桁得点となる16得点をマーク。そしてオースティン・リーブスが孤軍奮闘の41得点を記録したが敗戦した。

「自分たちのハーフコートの守備で、相手の最初のシュートを守る部分では非常に優れていた。本当に素晴らしかった。自分たちは非常に競争心が強く、結束のあるチーム。それを基盤にして成長させることができる」と、“緊急事態”でも戦い抜いた選手たちを称えた。

次戦は1日空いて、29日（同30日）に敵地でウルブズと対戦。この日欠場したマーカス・スマート、ジャクソン・ヘイズの復帰について聞かれると「期待してますがまだ分かりません」と言及を避けた。