菊地幸夫弁護士が28日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に生出演し、街頭演説中だった安倍晋三元首相を銃撃し、殺害したとして殺人など5つの罪に問われている山上徹也被告（45）の初公判について解説した。

山上被告は22年7月8日、奈良市内の路上で参院選の応援演説中だった安倍氏を背後から、手製の銃を発砲した。安倍氏はヘリで緊急搬送されたが、搬送先の病院で死亡した。山上被告は母親が世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の信者で、安倍氏が教団に関係していることを知り恨みを持ったという。約半年の鑑定留置後、殺人や銃刀法違反、武器等製造法違反、火薬類取締法違反、建造物破損の5つの罪で起訴された。

この日午後から奈良地裁で初公判が開かれた。山上被告は殺人の起訴内容を認める方針で、量刑が主な争点になるとみられる。

菊地氏は大きな争点として、銃刀法を挙げた。「銃刀法で銃砲刀剣類不法所持法という、銃とか刀とか持っていちゃいけないという法律なんですけど、拳銃などの発射罪という、実際に撃っちゃったというのを処罰する。結構重い罪なんです。上が無期まである、非常に重い判決」と解説。最近改正されたが、今回は事件が起きた当時の法律で裁かれるという。

菊地氏によると、発射罪の適用対象は拳銃、小銃、機関銃、砲の4種。中でもポイントは、今回、犯行に使われた手製の銃が、定義が明確でない砲に当たるかどうかだという。「山上被告が使った武器というのが、そこに書いてある何なんだと。拳銃なのか、小銃なのか、機関銃なのか。検察官は“砲だ”と言ったんです。弁護側は“いやいや、砲って何ですか？ちゃんと定義ができてないと。今回のはその他の散弾銃とか、（発射罪の適用から）外されているものに該当するんじゃないですか”と。そこが明確な争いになっている」。その上で「あとは明確な争いはないんじゃないか」と見解を語った。

審理は19回の予定で、12月18日に結審。来年1月21日に判決が言い渡される。