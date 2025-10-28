1台でバスケットコート一面に音を届けられるってすごくない？

パワフルすぎるスピーカー「JBL PartyBox 720」が登場しました。中身はウーファー×2、ツイーター×2のフル装備で、総合最大出力は800W。低域は地面が震えるレベルだし、 室内でボリュームアゲすぎると「ヤバい」「怒られる」くらいのヘビー級です。

全開にするには場所を選ぶ（少なくともマンションや、住宅が隣接する場所ではアウト）のですが、誰もいない音出しOKな貸切キャンプ場や、フェス会場のいちコーナーでも気持ちよく空気を揺らしてくれるポテンシャルの持ち主。こういうの作らせると、マジで得意だよねJBL。

Image: JBL

JBLのパーティスピーカーらしく電飾もハデ。 LEDが音楽に合わせて色を変えて光るし、ピカピカストロボまで搭載です。専用のアプリからライトショーのパターンもいじれるので、音＋光でその場が一気にクラブモードにステップアップ。音だけじゃなく光も主役というわけですね。

Image: JBL

バッテリー再生時間は15時間。10分間の充電で約2時間分の電力が貯まるところもデキる子です。またバッテリーユニットは交換可能、使いすぎてヘタってきてもリフレッシュ可能です。こういうとこ大事。

お値段は14万8500円。プロの現場でも使えるタフさがありそうだし、ホイール付きで転がせて運べる。IPX4の防滴性能も頼もしいし、バッテリー内蔵PAスピーカーとして見たらコスパいいかも。

Source: JBL