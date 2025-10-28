福岡管区気象台と鹿児島地方気象台は27日午後2時30分、九州北部地方（山口県を含む）と九州南部・奄美地方に高温に関する早期天候情報を発表している。

【九州北部地方】11月5日ごろから、かなりの高温（基準:5日間平均気温平年差＋2.8℃以上）九州北部地方（山口県を含む）の気温は、向こう2日間程度は、大陸からの寒気の影響で、低いでしょう。その後は、暖かい空気に覆われやすくなるため平年並か高く、11月5日頃からはかなり高くなる可能性があります。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

【九州南部・奄美地方】11月3日ごろから かなりの高温（基準:5日間平均気温平年差＋2.7℃以上）九州南部・奄美地方の気温は、向こう2日間程度は、九州南部では大陸からの寒気の影響で、平年並か低く、奄美地方では暖かい空気に覆われやすいため、平年並か高いでしょう。その後は、両地域とも、暖かい空気に覆われやすくなるため平年並か高い日が多く、11月3日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

【早期天候情報】その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性がいつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報。6日先から14日先までの期間で、5日間平均気温が「かなり高い」「かなり低い」となる確率が30％以上、または5日間降雪量が「かなり多い」となる確率が30％以上と見込まれる場合に情報を発表する。

出典:福岡管区気象台ホームページ （当該ページのURLhttps://www.data.jma.go.jp/cpd/souten/?reg_no=0&elem=temp）