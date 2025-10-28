【MLB】ドジャースーブルージェイズ（10月27日・日本時間10月28日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、まさかの悪球打ち“豪快弾”

10月27日（日本時間10月28日）行われたワールドシリーズ第3戦、ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズの一戦で、ドジャース・大谷翔平の豪快弾が話題となっている。

3回裏ドジャースの攻撃、1死走者なしの場面で打席に立った1番・大谷は、マウンド上の先発マックス・シャーザーに対し、初球、外に外れたチェンジアップを見送り、カウント1-0とすると、続く2球目は真ん中高めいっぱいのところへと投じられたスライダーを打ちにって空振り。3球目もほぼ同じコースへと投じられた直球を空振りし、カウント1-2と追い込まれることに。続く4球目、内角いっぱいのスライダー、5球目、内角低め膝元へと沈むカーブはいずれも大谷が打ってファウルとして、迎えた6球目。シャーザーが投じた内角やや高め、95.1マイル（約153km/h）の直球を、大谷はやや強引に打ち上げるように振り抜くと、打球は豪快な音を響かせながら、右方向に向かって舞い上がる特大飛球に。バッテリーが呆然と打球を見送る中、そのまま勢いを落とすことなく着弾。ファウルで粘った末に、ボール球をあえて打ちにいくという、大谷のバッテリー泣かせの“悪球打ち”でのホームランに、ファンからは「そりゃビビる」「怪力すぎる」「詰まってたぞ」「なんであのボールをw」「投げるところないw」といった様々な反響が巻き起こることに。

今季の大谷といえば、バットを長尺にしたことも手伝ってか、見送ればボールと判定されそうな外の球はもとより、鋭い回転で内角の球を豪快にスタンドへと叩き込むこともしばしば。この場面で飛び出した“レジェンド打ち”のこの一発、まさに今季の“進化した大谷”を象徴するかのような一発であったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



