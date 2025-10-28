米大リーグのワールドシリーズ（７回戦制）の第３戦は２７日（日本時間２８日）、１勝１敗を受けてロサンゼルスでドジャース（ナ・リーグ）とブルージェイズ（ア・リーグ）の第３戦が行われ、両軍譲らずに試合は６時間を超える死闘となった。

スコアが活発に動いて七回終了時点で５−５。しかし、それ以降は両チームが必死の継投でしのいだ。プレーオフでは、得点が入りやすくなる延長タイブレーク制がなく、スコアボードには０（ゼロ）が並んだ。

大谷翔平も九回は一死走者なし、十一回は二死走者なし、そして十三回は二死三塁で、十五回は一死走者なしで、四たび、申告敬遠された。

総力戦となり、十三回を終わったところで、両軍とも残っているリリーフ投手は１人だけ、ブルージェイズはベンチ入りの野手を全員使い切ってしまった。

試合時間の長さに、十四回表のブルージェイズの攻撃が終わったところで、観客が立ち上がって背筋を伸ばしながら「テイク・ミー・アウト・トゥ・ザ・ボールゲーム（私を野球に連れて行って）」という、ファンに親しまれている曲を歌う「セブンス・イニング・ストレッチ」が、七回表終了時に続いて、再び行われた。