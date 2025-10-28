お湯が沸かせる水筒「ボトルケトル」、サンコー新ブランドから登場
アイデア家電メーカーのサンコーは10月28日、新ブランド「ThankPan（サンクパン）」を発表。第一弾として水筒型のケトル『電気で沸かせて保温「ボトルケトル」』を発売した。価格は6,980円。
サンコーがライフスタイルブランド「ThankPan」を立ち上げ。第一弾は水筒型のケトル『電気で沸かせて保温「ボトルケトル」』
「ボトルケトル」使用イメージ
「ボトルケトル」は、スリムな水筒型で、オフィスや外出先でも手軽に持ち運べる電気ケトル。フタに特殊フィルターを搭載しており、閉めたまま中の水を沸騰させることができる。
本体（グレージュ）
本体（ホワイト）
お湯を沸かした後コードを外すと、そのまま本体を持ち歩ける
温度設定モード（45度、55度、85度）と沸騰モード（100度）の2種類を搭載。沸騰モードでは電源接続時に自動で3時間保温する。
設定した温度に沸かすモードと、沸騰させるモードから選択
コードが2本付属するので、自宅とオフィスなど移動先に置くことでコードを持参する手間が省ける
本体サイズは直径7.3cm×高さ23cm、容量は約300ml。電源コードが2本付属しており、自宅とオフィスなど外出先にそれぞれ設置できる。カラーはホワイトとグレージュの2色展開。
「ThankPan」のメインキャラクター、パンダの「く〜さん」。イラストレーターのすなやますなこ氏のデザイン。「秋葉原によく出没する無口なパンダ。ただぼーっとしているように見えて、実はスマホで家電情報を熱心にチェックしている。感覚で家電を使いこなせるけど、たま〜に間違える。」（キャラクタープロフィールより）
新ブランド「ThankPan」は、従来のサンコーの「便利さ」に「親しみやすいデザイン性」を組み合わせた家電ブランドとして展開。ブランド名は同社の「THANKO」とパンダの「Panda」を組み合わせた造語で、メインキャラクターとして秋葉原に出没する無口なパンダ「く〜さん」が登場する。
ボトルケトルのほか、今後もキッチン家電をリリース予定
