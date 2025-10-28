テレビ東京の田中瞳アナウンサーが“闘っている”という病気を明かした。

２８日までに自身のインスタグラムを更新し「酒さ と闘う。乾燥もひどい」と投稿。酒さ（しゅさ）とは“赤ら顔”の病気で、顔に赤みの症状が出る。

コメント欄には「酒さ…色んな意味で辛いのですよね。若い女性なら尚更かと…」「お大事になさってください」「驚きました。体調にはお気をつけて」「お休みはしっかり体を休めつつ適度にリフレッシュして無理しないでくださいね」「酒さ（しゅさ）だったんですね。それは、お辛いと思います。我々の応援がパワーになるといいですね。たまには、休憩も必要かも」と心配する声が集まった。

また「酒さ（しゅさ）っていう疾患名だったんですね。初めて知りました」「知らなくて調べました。良くなりますように」「酒さって初めて知りました。ケアも大変そうですね。治るといいなぁ頑張れー」というフォロワーも。

この投稿にはオフ感あふれるメガネ姿を披露し「眼鏡っ娘めちゃめちゃ可愛いすぎますね」「おメガネ姿も可愛いですな」「田中さん！？笑 幼く見えてぱっと見わからなかった！」といった声も寄せられた。