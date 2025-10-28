◆米大リーグ ワールドシリーズ第３戦 ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、１勝１敗で迎えたワールドシリーズ第３戦の本拠地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２本塁打を放った。ポストシーズンでは３度目の１試合複数本塁打となった。３回の２打席目にシャーザーからソロを放つと、７回の４打席目にもドミンゲスから同点のソロを放った。１試合４長打はワールドシリーズ２人目の快挙となった。

大谷はその後３打席でいずれも申告敬遠された。１試合７出塁は、ワールドシリーズのみならず、ポストシーズンを通じても史上初となった。

５−５で突入した延長戦は１４回に突入。１４回表終了後には異例のこの日２度目の「私を野球に連れてって」が流され、再びセブンスイニングストレッチが行われた。「７回×２」ということだが、勝利を願うドジャースファンは試合時間５時間、現地午後１０時を超えても、変わらず元気いっぱいだった。