¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤¬£²£·Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤ò¤á¤°¤ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÄÌî¤Ï£²£³Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÍ§£ã£è£õ£â£õ¡ÚÈÄÌîÍ§Èþ¡Û¡×¤ò¹¹¿·¡£à¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥Éá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¤Î¤È¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò²óÁÛ¤·¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÍÄÃÕ±à¤Î·Þ¤¨¤Î»þ´Ö¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÞ¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡£Æ»¤â¤³¤¦¤¤¤¦¥ë¡¼¥È¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤¬´Ö°ã¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡£¤½¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ø¡»Ê¬¤Þ¤Ç¤ËÃå¤«¤Ê¤¤¤È¥Ð¥¹Íè¤Á¤ã¤¦¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¿¤é¡¢±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤â¾Ç¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÅÜ¤ê¤À¤·¤Æ¡Ø¤³¤³¤Ç¹ß¤ê¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡£Æ»Ï©¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¹ß¤í¤µ¤ì¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï°ìÉô¡ÖµÞ¤¬¤»¤Æ¤ë¤Î¤¬¤Þ¤º´Ö°ã¤¤¡×¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËµÞ¤«¤·¤¿¤é¥À¥á¡×¤Ê¤É¤ÎÈãÈ½¤Î°Õ¸«¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤Ï¿Íµ¤´ë²è¡Ö£±¿Í»¿ÈÝ¡×¤Ç¤³¤ì¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤È¤â¤Á¤ó¡¢º£²ó¤âÊ¬¤¬°¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤Ò¤È¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡Ö¤¿¤À¤¡¡ª¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤¹¤È¡ÖÄÁ¤·¤¯ÈÄÌîÍ§Èþ¤¬°¤Ê¤¤¤¬¤Ê¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡ÖÈÄÌîÍ§Èþ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ã¤Æ¤Í¡¢£¹£¹¡óÈÄÌîÍ§Èþ¤¬°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤ì¤ÏÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°¤Ê¤¤¤ó¤Á¤ã¤¦¡©Ê¹¤¤¤Æ¤ë¸Â¤ê¡£Ä¾ÀÜËÜ¿Í¤Ë¡Ø¥ª¥é¥¡¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¶¼¤·¤¿¤ï¤±¤Á¤ã¤¦¤Í¤ä¤í¡©¤¨¤¨¤ä¤ó¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¤Î¹¥´¶ÅÙ¤¬Äã¤¹¤®¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤Í¡¢ËÍ¤âËèÆü¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½÷À¤ÎÊý¤¬çÓ¤á¤é¤ì¤¬¤Á¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È²Ä°¥ÁÛ¤ä¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£