【通貨別まとめと見通し】ユーロ円
先週のまとめ
週明けから上昇を見せ、一時的な調整（ユーロ安・円高）を経たものの、主要なサポートラインを割らずに反発し、短期的な上昇トレンドを維持する動き。24日には10月9日に付けた高値を超え、史上初の178円台を付けている。
テクニカル分析
- **レジスタンス**: 177.00-177.50 178.00（調整前高値圏)
- **サポート**: 175.00 174.50-80
RSI (14) 一時的にユーロ安・円高の調整局面があったことから、RSIは過熱感（70%超え）を冷ます方向に動いた
MACD ACDラインはシグナルラインの上側を維持、または下がりかけていたMACDラインが再び上向きに転じる動きが見られている可能性
トレンド 短期的な上昇トレンドの再開
主要なサポートラインを維持、再度、高値を目指す展開が予想される。
今週のポイント
メインシナリオ（一時的な調整を経て再上昇） 調整を経て、構造的な円安・ユーロ高基調に戻る
調整局面を経た後、構造的な円安・ユーロ高基調が継続
日本国内の政局や金融政策の動向、そしてECB（欧州中央銀行）の金融政策スタンスが引き続き注目
代替シナリオ（下落・レンジ入り：ユーロ安・円高）
現在のトレンドが崩れ、円高方向への是正または方向感のないレンジ相場へ移行
今週の主な結果と予定
ユーロ圏
10/27 18:00 マネーサプライM3 （9月） 結果 2.8% 予想 2.7% 前回 2.9% （前年比）
10/30 19:00 消費者信頼感指数（確報値） （10月） 予想 -14.2 前回 -14.2
10/30 19:00 景況感指数 （10月） 予想 95.6 前回 95.5 （景況感指数）
10/30 19:00 実質ＧＤＰ（速報値） （2025年 第3四半期） 予想 0.2% 前回 0.1% （前期比）
10/30 19:00 実質ＧＤＰ（速報値） （2025年 第3四半期） 予想 1.2% 前回 1.5% （前年比）
10/30 19:00 雇用統計 （9月） 予想 6.3% 前回 6.3% （ユーロ圏失業率）
10/30 22:15 ECB政策金利 （10月） 予想 2.15% 前回 2.15% （ECB政策金利）
10/30 22:15 ECB政策金利 （10月） 予想 2.0% 前回 2.0% （ECB預金ファシリティ・レート）
10/30 22:15 ECB政策金利 （10月） 予想 2.4% 前回 2.4% （ECB限界貸出ファシリティ）
10/31 19:00 消費者物価指数（HICP・概算値速報） （10月） 予想 0.2% 前回 0.1% （前月比）
10/31 19:00 消費者物価指数（HICP・概算値速報） （10月） 予想 2.2% 前回 2.2% （前年比）
10/31 19:00 消費者物価指数（HICP・概算値速報） （10月） 予想 2.4% 前回 2.4% （コア・前年比）
ドイツ
10/27 18:00 Ifo景況感指数 （10月） 結果 88.4 予想 87.9 前回 87.7
10/28 16:00 GfK消費者信頼感調査 （11月） 予想 -21.8 前回 -22.3
10/30 17:55 雇用統計 （10月） 予想 6.4% 前回 6.3% （失業率）
10/30 17:55 雇用統計 （10月） 前回 1.4万人 （失業者数）
10/30 18:00 実質ＧＤＰ（速報値） （2025年 第3四半期） 予想 0.1% 前回 -0.3% （前期比）
10/30 18:00 実質ＧＤＰ（速報値） （2025年 第3四半期） 予想 0.2% 前回 0.2% （前年比）
10/30 18:00 実質ＧＤＰ（速報値） （2025年 第3四半期） 前回 -0.2% （季調前前年比）
10/30 22:00 消費者物価指数（速報） （10月） 予想 0.3% 前回 0.2% （前月比）
10/30 22:00 消費者物価指数（速報） （10月） 予想 2.2% 前回 2.4% （前年比）
10/30 22:00 消費者物価指数（速報） （10月） 予想 0.2% 前回 0.2% （調和消費者物価指数（HICP）・前月比）
10/30 22:00 消費者物価指数（速報） （10月） 予想 2.2% 前回 2.4% （調和消費者物価指数（HICP）・前年比）
10/31 16:00 輸入物価指数 （9月） 前回 -0.5% （前月比）
10/31 16:00 輸入物価指数 （9月） 前回 -1.5% （前年比）
10/31 16:00 小売売上高 （9月） 予想 0.4% 前回 -0.2% （前月比）
10/31 16:00 小売売上高 （9月） 前回 -1.1% （前年比）
フランス
10/30 15:30 消費支出 （9月） 前回 0.1% （前月比）
10/30 15:30 実質ＧＤＰ（速報値） （2025年 第3四半期） 前回 0.3% （前期比）
10/30 15:30 実質ＧＤＰ（速報値） （2025年 第3四半期） 前回 0.8% （前年比）
10/31 16:45 消費者物価指数（速報） （10月） 前回 -1.0% （前月比）
10/31 16:45 消費者物価指数（速報） （10月） 前回 1.2% （前年比）
10/31 16:45 生産者物価指数 （9月） 前回 -0.2% （前月比）
10/31 16:45 生産者物価指数 （9月） 前回 0.1% （前年比）
MINKABUPRESS 山岡
