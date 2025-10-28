東京時間に伝わった指標・ニュース

※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした

※要人発言やニュース
【日米首脳会談】
トランプ米大統領と高市首相が重要鉱物に関する日米枠組みに署名
トランプ氏「米国は日本にとって最強の同盟国、関係はこれまで以上に強固になる」

【日米財務相会談】
ベッセント米財務長官
アベノミクスから12年が経ち状況は大きく変化している
インフレ期待を安定させ為替の過度な変動防ぐ上で健全な金融政策と対話が重要な役割果たす

【日本】
城内経済財政相
円安進行が実体経済に与える影響を注視している
ファンダメンタルズ反映し安定的推移が大事、短期間で乱高下しないことが重要

【中国】
中国首相
米国の保護主義政策に代わる選択肢として中国との経済協力をASEAN各国に訴えた
対立しても何の利益も生まないと米国を非難。「団結は力なり」と呼びかけ