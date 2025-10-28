1児の母・SHIHO、約300万円ソファなど自宅を公開 “高級”愛車も明かし国内外から反響「うわ…本当にきれいだ」
格闘家・秋山成勲（50）の妻でモデルのSHIHO（49）が、28日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。東京の自宅を公開した。
【動画】SHIHOがデビューしてから少しずつ貯金して購入した約300万円のソファ ※5分20秒
韓国語で「チュ・ソンフン（秋山成勲）主人が招待する本当の自宅公開（知っていても知らないふりしてください）」と題した動画で、「渋谷の近くのシホの家」と自宅の全貌を披露している。
玄関を入ると、陽光がたっぷり差し込むリビング・ダイニングが広がっており、白を基調としたインテリアで統一された、整然とした空間が印象的。ダイニングテーブルにはカラフルな椅子が並び、アクセントとなっていた。
インテリアは20〜30代で集めた家具で揃えていると話し、約300万円するソファーを紹介。デビューしてから2〜3万円ずつ貯金して購入したというエピソードを明かしている。
続けて、長女・サランちゃん（14）と2人で使用しているという寝室や洋服で詰まったクローゼットも紹介。さらに、愛車がポルシェであることも告白。スタッフからは驚きで笑い声が聞こえていた。
自宅を隠さず公開する姿に、ファンからは「とっても楽しみにしてました!!」「SHIHOさん本当にかわいい」「うわ…本当にきれいだ…明るいエネルギー」などと国内外から反響が集まっている。
【動画】SHIHOがデビューしてから少しずつ貯金して購入した約300万円のソファ ※5分20秒
韓国語で「チュ・ソンフン（秋山成勲）主人が招待する本当の自宅公開（知っていても知らないふりしてください）」と題した動画で、「渋谷の近くのシホの家」と自宅の全貌を披露している。
玄関を入ると、陽光がたっぷり差し込むリビング・ダイニングが広がっており、白を基調としたインテリアで統一された、整然とした空間が印象的。ダイニングテーブルにはカラフルな椅子が並び、アクセントとなっていた。
続けて、長女・サランちゃん（14）と2人で使用しているという寝室や洋服で詰まったクローゼットも紹介。さらに、愛車がポルシェであることも告白。スタッフからは驚きで笑い声が聞こえていた。
自宅を隠さず公開する姿に、ファンからは「とっても楽しみにしてました!!」「SHIHOさん本当にかわいい」「うわ…本当にきれいだ…明るいエネルギー」などと国内外から反響が集まっている。