【シティーハンター大原画展～FOREVER, CITY HUNTER‼～】 開催期間：11月22日～12月28日 開催時間：10時～17時（最終入場16時30分） 会場：上野の森美術館（東京都台東区上野公園 1-2） 11/22-23日時指定券：3,500円 当日券：一般 2,900円 小・中学生 1,100円 前売券：一般 2,500円 小・中学生 800円 特典グッズ付きチケット(1)：10,000円 特典グッズ付きチケット(2)：13,000円

「シティーハンター」が2025年に40周年を迎えたことを記念して開催する、作品史上最大規模の原画展「シティーハンター大原画展～FOREVER, CITY HUNTER‼～（以下、シティーハンター大原画展）」が11月22日から12月28日まで東京、上野の森美術館で開催される。

「シティーハンター」は1985年から1991年まで「週刊少年ジャンプ」で連載されたアクションコメディマンガ。超一流の腕前を持つものの、美女に目がない始末屋（スイーパー）冴羽獠と、そんな彼を支える相棒の槇村香のコンビが、軽妙なユーモアと胸躍るアクションで様々な依頼をこなしていく。国内外を問わず、アニメや映画、舞台など様々なメディア展開で注目を集めている。

(C)北条司／コアミックス 1985

本展覧会は、獠と香の運命的な出会いから、最高のパートナーになるまでの絆の物語を、400点を超える貴重な直筆原画と共に追体験できる原画展。会場では北条司のカラーイラストや、数々の名場面が描かれたモノクロ原稿を一挙公開。さらに作中でおなじみの「伝言板」や、等身大の冴羽獠がいる「喫茶キャッツアイ」を再現したフォトスポットなど「シティハンター」の世界観に没入できる体験型展示も楽しむことができる。

会場では、展覧会オリジナルグッズを多数販売。さらに開催地であるJR上野駅限定の特別企画も実施。ここでしか見られない告知映像の放送や、「モバイルSuica限定カードフェイス」がもらえるプレゼントキャンペーンなど、展示以外にも様々な規格の実施が予定されている。

【原作者 北条司氏のコメント】

「シティーハンター」が40周年を迎えられたのは、これまで支えてくださったファンの皆さんのおかげです。今回の原画展では、獠や香たちが生きた時代の熱気や、自分自身が作品に込めた思いを少しでも感じていただけたら嬉しいです。これからも彼らの物語を、皆さんの心の中で生かし続けてください。

エントランス

【展示原画抜粋】

新宿の街並みを抜けると、新宿駅東口のあの伝言板が……！ “依頼人”が伝言板に「XYZ」と書きこむと……。冴羽獠と槇村香のふたりがあなたを「シティーハンター」の世界へ誘う。

冴羽アパート地下射撃場

緊迫感あふれるシューティングレンジで、二人の側に立って撮影ができるフォトスポット。

喫茶キャッツアイ

海坊主が営む喫茶キャッツアイの店内では、等身大の冴羽獠がお出迎え!!

チケット詳細

通常チケットのほか、いち早く展覧会を楽しみたい方のために11月22日・23日の時間指定券を発売。ほかにも「オリジナルスノードーム」や「オリジナルピンズ」が特典のセット券などバラエティ豊かなチケットが発売されている。

11/22-23日時指定券：3,500円(※1)

当日券：一般 2,900円 小・中学生 1,100円

前売券：一般 2,500円 小・中学生 800円

特典グッズ付きチケット(1)：10,000円(※2)

特典グッズ付きチケット(2)：13,000円(※2)

※価格は全て税込です。

※特典画像はイメージです。予告なくデザインが変更になる場合があります。

※1

11月22日、23日、1時間毎の時間指定、入場特典 ※非売品

この2日間は通常の前売券・当日券ではご入場いただけません。

※2

特典グッズ(1)「シティーハンター大原画展オリジナルスノードーム」

特典グッズ(2)「シティーハンター大原画展オリジナルピンズセット」

スノードーム

ピンズ

通期券、11月22日・23日 日時指定券

通期券

11月22日・23日 日時指定券

バリエーション豊かな会場限定オリジナルグッズを販売

会場のみで入手可能な限定オリジナルグッズを多数販売する。

【シティーハンター大原画展～FOREVER, CITY HUNTER!!～ 】

作品の名シーン「ガラス越しのKISS」がスノードームとして登場。価格：7,700円

【シティーハンター40thビジュアル 回転アクリルスタンド】

回転するアクリルスタンド。価格：3,520円

【シティーハンタートレーディング キャラクタークリアカード(全7種)】

作中に登場する名シーンを使用したキャラクタークリアカード。価格：500円

【シティーハンター大原画展行ってきました！プリントクッキー】

ロゴや獠と香などがプリントされた”行ってきました！クッキー”。価格：1,296円

【アクリルFOREVER(万年)カレンダー】

日付パネルをスライドさせるだけで、繰り返し使える万年カレンダー。価格：3,300円

【トレーディングアクリルカード(全6種)】

獠と香を始めとする全6種。コンプリートを目指して、お気に入りのキャラクターをぜひ手に入れて。価格：770円

【ロックグラス】

表裏に獠と香をプリントし、正面から眺めると物語の名シーンが浮かび上がる、特別なロックグラス。価格：1,980円

【つながるアクリルスタンド（冴羽獠／槇村香）】

名シーンを集めたアクリルスタンド。獠と香のアクリルスタンドを組み合わせると、名シーンが完成する。価格：2,420円。

【10gハンマーキーホルダー】

あのハンマーを重量10gで忠実にミニチュア化。見た目の再現度はもちろん手に取った時のリアルな重みも楽しめる。価格：2,970円。

【ランダムウッドコースター(6種）】

MDF素材のコースターに美麗なイラストをプリント。グラフィカルなデザインが際立つスタイリッシュなアイテム。価格：各770円。

シティーハンター大原画展×JR東日本

シティーハンター大原画展とJRE MALLチケットのタイアップ企画として、原画展開催地であるJR上野駅のPLATFORM13で告知映像が放送される。

【「JR上野駅」 PLATFORM13 放映概要】

放送期間：11月17日～11月30日

放送時間：8時～21時30分

※下記時間帯は放映を行っておりません。

月曜日 8時～11時30分 / 木曜日 17時～19時

土曜日 8時～10時 / 日曜日 16時～19時

※輸送障害時など、都合により13番線ホームへの立ち入りを規制する場合や、事前の告知なく放映を停止・スケジュールを変更する場合がございます

シティーハンター大原画展開催記念「モバイルSuica限定カードフェイス」プレゼントキャンペーン

キャンペーン期間中、JRE POINT WEBサイトに登録したモバイルSuicaで2,500円以上購入すると、モバイルSuicaを着せ替えできる限定カードフェイスが10万名に当たるキャンペーンが開催される。

iOSデザイン

Android

【キャンペーン概要】

以下の特設ページよりキャンペーンにエントリーできる。当選のお知らせは2016年1月下旬～2月上旬を予定している。

エントリー期間：11月1日～12月28日

※参加にあたっての注意事項は特設ページをご確認ください。

※参加数が10万名を超えた場合は抽選となります。

※カードフェイスの着せ替えが可能な期間（有効期間）はプレゼント後～2026年8月頃まで予定しています。

※全国のSuica等交通系電子マネーが利用できる全ての店舗・サービスが対象です。（電車・バス等の交通利用は除く）

※Androidは、Google LLCの商標です。

エキュート上野でSuicaを使って買い物をするとオリジナルステッカーがもらえる

原画展の開催地、上野の「エキュート上野」でSuicaを使って1回500円以上の買い物をすると、オリジナルステッカーがもらえる。

ステッカーデザイン

※ステッカーはなくなり次第配布終了です。

※営業時間は各店舗により異なります。配布対象外の店舗もございます。詳細はエキュート上野公式サイトをご覧ください。

※Androidは、Google LLCの商標です。

※本件プレスリリースの写真・イラストはすべてイメージです。

※キャンペーンは予告なく変更・中止となることがあります。