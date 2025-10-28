パーソナルトレーナーに転身した中西佑介氏がSAGAアリーナに“帰還”…圧巻の肉体美で古巣ファンを魅了

10月25日、SAGAアリーナで行われた佐賀バルーナーズと越谷アルファーズの一戦。そのハーフタイムに、ファンにとって懐かしい顔が“凱旋”を果たした。佐賀バルーナーズの創設メンバーであり、昨シーズン限りで現役を引退した中西佑介氏だ。

この日のハーフタイムでは、ゲームデーパートナーである「アメリカンジム」による「マッスルステージ」が開催。屈強なボディビルダーたちが登場し、鍛え上げた肉体で会場を大いに盛り上げた。





[写真]=佐賀バルーナーズ

その中に、現在パーソナルトレーナーとして活動する中西氏の姿もあった。現役時代と変わらぬ、いや、それ以上に研ぎ澄まされた肉体美を堂々と披露。コートを駆け巡っていた昨シーズンまでとは全く違う形で、古巣のファンを魅了した。

中西氏は東山高校、近畿大学を経て、2018年のチーム発足時にトライアウト経由で佐賀に加入すると、中国･四国･九州地域リーグからB3、B2、B1に至るまで、“初期メンバー”として全てのカテゴリーでチームを支えてきたレジェンドの一人だ。戦う舞台は変わっても、ストイックに自身を磨き続けるその姿は、佐賀のファンに大きなインパクトと、少しの笑いを与えたに違いない。

[写真]=佐賀バルーナーズ

【動画】大盛り上がりだった「マッスルステージ」の様子