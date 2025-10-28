&TEAM、きょう韓国デビュー「本当に楽しみ」 現地でメディアショーケース開催
9人組グローバルグループ・&TEAMが28日、韓国・ブルースクエア SOL トラベルホールで韓国1stミニアルバム『Back to Life』メディアショーケースを開催した。
【個別ショット】黒基調の衣装で登場した&TEAM キュートなポーズも
緊張した面持ちで登場したメンバーたち。写真撮影では、&TEAMのアイデンティティであるオオカミを連想させるポーズやグループポーズ、ハートポーズなどで応じた。
リーダーのEJは、韓国デビューにあたって「僕たちも本当に楽しみにしていた韓国デビューなので、一生懸命準備しました。皆さんにもその道のりを見守ってくれればと思います」とコメント。サブリーダー・FUMAは「僕達の情熱をたくさん込めました」と語り、Kも「（日本）デビュー当時のときめきを改めて感じます」と背筋を伸ばし、韓国デビューへの意気込みを伝えた。
その後、タイトル曲「Back to Life」を披露。&TEAMならではの力強い刀群舞を覇気たっぷりに見せつけた。現地のシャッター音も止まらず、歓迎を受けた。
&TEAMは、オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』を経て2022年12月にDebut EP『First Howling：ME』でデビューしたEJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIによる9人組グループ。BTSら世界的アーティストを擁するHYBE MUSIC GROUPのレーベル「YX LABELS」に所属している。
きょう28日には韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、“Japan to Global”を実現するための、新たな一歩として、韓国デビュー。本作は、&TEAMのアイデンティティであるオオカミの持つ、本能的で挑戦的な精神を表現した最新作となる。挫折や試練に直面しても常に本能的に未来に向かって前進し続ける少年たちの成長が描かれている。タイトル曲「Back to Life」をはじめ、「Lunatic」「MISMATCH」「Rush」「Heartbreak Time Machine」「Who am I」の全6曲が収録されている。
