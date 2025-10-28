◇ワールドシリーズ第3戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月27日 ロサンゼルス）

ドジャースとブルージェイズのワールドシリーズ第3戦が27日（日本時間28日）に行われ、延長13回を終えても決着が付かず、試合は異例の事態を迎えた。

ドジャースは大谷翔平の2発などで5得点。ただ、ブルージェイズも譲らずカークの3ランなどで5点を奪い、試合は5―5のまま延長戦に突入。10回からは両軍救援陣が踏ん張り、無失点で変わらず5―5で延長14回裏を迎えた。

ドジャースタジアムでは試合中は7回裏に「Take Me Out To The Ball Game」（私を野球に連れて行って）が流れ、スタンドのファンたちが大合唱するのが恒例。この日は14回裏に“2度目の7回裏”を迎えたことから、再度、「Take Me Out To The Ball Game」が流れ、5時間を超す熱戦でもファンは笑顔で声を張り上げ歌っていた。

この光景にはSNS上でも「『Take me Out to the Ball Game』 って、7の倍数回で流れるんだね！」「2回目の Take Me Out to the Ball Game が流れるwwwものすごい試合だ」「本日2度目の7thならぬ14thイニングストレッチ 初めて見た」「すごいな、2度目のTake me out to the baseball もうほとんど2試合分じゃん」と驚きの声が寄せられた。