タレントのアレン様が、10月28日（火）放送の『どこまでハラスメント』に出演。温泉旅館で”Boy”と出会い、仲良くなったエピソードを語った。

【映像】アレン様、シースルードレス姿（全身あり）

本番組は、現代社会に氾濫する「ハラスメント」の線引きをはっきりさせる討論バラエティ。セクハラ、パワハラ、モラハラ、マタハラなど、言いたくても言えないハラスメントのモヤモヤを、”大天使アレン様”がぶった斬る。今回討論するハラスメントのテーマは「モラハラ」。ゲストには、森香澄、お見送り芸人しんいち、ハシヤスメ・アツコ、なすなかにしの中西茂樹が登場した。

この日、アレン様は自身の恋愛観について「私すごく飽き性なので、同じ人と2時間くらいしか過ごせないんですよ」「人とお付き合いもしない」と告白。どれだけ好きな男性と出会って関係を持っても、「終わった瞬間に『しばらくもう半年くらいいらないかも』ってなる」と語り、「新しい人じゃないとダメ」と驚きの恋愛事情を明かした。

さらに「突発的な出会いが好き」と話すアレン様は、最近あった“Boy”との出会いエピソードを披露。温泉旅行に1人で出かけたときのこと、泊まった宿が「めっちゃ怖い旅館だった」「寝れないくらい怖かった」といい、大浴場でお湯に浸かっている間も「部屋に戻るのやだ」と感じるほどだったという。

すると、そこへ1人の男性客が現れ、アレン様を見ると驚いた様子で「僕って入っていいですか？」と声をかけてきた。その後会話をする中で、なんと男性も「僕、実は泊まってる部屋が怖くて……」と同じ状況であることがわかり、2人は意気投合。アレン様は「その10分後には……」と言葉を濁しつつ手をリズミカルに叩き、男性と“仲良くなった”ことを示唆した。



まさかの展開に、スタジオからは「えええぇ！？」「すげー！」と驚きの声。アレン様が「とかね」とさらりと次のエピソードに移ろうとすると、「“とか”で片付けられない！」とツッコミが飛び交っていた。