久住小春（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/10/28】元モーニング娘。で女優の久住小春が10月27日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】33歳元モー娘。「ドキッとした」美太もものぞく“超ミニ”コーデ

◆久住小春、ラフな美脚ショット披露


久住は「髪のびてきた」とつづり、ナチュラルなヘアスタイルにグレーのスウェット、黒のミニスカートを合わせたシンプルなコーディネートを投稿。椅子に座って脚を組んでおり、スラリと伸びた美しい脚を披露している。

◆久住小春の投稿に反響


この投稿には「美脚すぎる」「ドキッとした」「ラフなのに綺麗」「大人っぽい」「眼福」「美人度増してる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】