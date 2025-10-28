久住小春、ミニスカで美太もも全開 足組みショットに「大人っぽい」「眼福」の声
【モデルプレス＝2025/10/28】元モーニング娘。で女優の久住小春が10月27日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】33歳元モー娘。「ドキッとした」美太もものぞく“超ミニ”コーデ
久住は「髪のびてきた」とつづり、ナチュラルなヘアスタイルにグレーのスウェット、黒のミニスカートを合わせたシンプルなコーディネートを投稿。椅子に座って脚を組んでおり、スラリと伸びた美しい脚を披露している。
この投稿には「美脚すぎる」「ドキッとした」「ラフなのに綺麗」「大人っぽい」「眼福」「美人度増してる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
