&TEAM、きょう韓国デビュー 現地でメディアショーケース開催【Back to Life】
【モデルプレス＝2025/10/28】9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）が28日に韓国デビュー。同日に韓国・ソウルにてメディアショーケースが開催され、パフォーマンスや現地メディアとの質疑応答が行われた。
【写真】&TEAMメンバー派手髪イメチェン
さらに全編韓国語でMCとのトークを行い、韓国メディアからの質問に直接応答。リーダー・EJは今回の韓国デビューについて「びっくりしました」と率直に明かしつつ、LUNE（&TEAMのファンネーム／※Eはアキュート・アクセントを付したもの）や自分たちを支えてきた周囲のスタッフへの想いを吐露。「一生懸命準備していますので温かく見守ってください」と呼びかけた。
◆&TEAM、メディア前でパフォーマンス
今回のイベントでは、フォトタイム後にまずはタイトル曲「Back to Life」をパフォーマンス。力強いエネルギーと9人の結束が表現された振りで魅了した。
最後には収録曲「Lunatic」を披露。ファンキーなヒップホップビートで「Back to Life」とは異なる印象を見せ、グループのさらなる強みを証明した。
◆&TEAMが韓国デビュー
&TEAMは“Japan to Global”を実現するための新たな一歩として、&TEAM KR 1st mini Album「Back to Life」で韓国デビュー。本作では&TEAMのアイデンティティであるオオカミの持つ本能的で挑戦的な精神を表現。挫折や試練に直面しても常に未来に向かって前進し続ける少年たちの成長が描かれ、幅広い音楽性に挑戦している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】