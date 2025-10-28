アイドルグループ・SixTONESのメンバー、京本大我さんが2025年10月27日、Xで「芸能界こわい」と訴えた。

「まゆげ全剃りしてみたい」「眉毛全剃りしたいんだってば！！」

京本さんは「眉毛全剃り、マネージャーに確認したら関係者各所に確認必要って言われた なんかおおごとになりそう 芸能界こわい」と投稿。

眉毛の「全剃り」を試みたところ、止められてしまったという。

実は京本さんが「眉毛全剃り」への意欲を見せるのは今回が初めてではなかった。

5月20日には、「まゆげ全剃りしてみたい」とひと言。

10月7日の投稿でも「眉毛全剃りしたいんだってば！！」と訴えていた。

週刊誌「FLASH」オンラインが10月9日に公開した「『嘘みたいな眉毛してたよね』とファンも回顧...SixTONES京本大我、眉毛全剃り願望告白で思い出された過去CMの"強烈ビジュアル"」との記事では、7月末に発売された雑誌でも「マネージャーへ、眉毛を全剃りしたいです（笑）」と語っていたことを紹介。

「眉毛全剃り」を希望する理由については、「髪はもう伸ばしたし、ウルフもやったし、色もピンク、赤、金髪...っていっぱいやったから。次は眉毛の存在に気づいちゃったんだよね」とつづっていたという。

「京本さんの眉毛全剃り欲の方がこわい」

たびたび「眉毛全剃り」欲を爆発させている京本さんだが、ファンからの反応はまちまちだ。

「ファミリークラブ会員の皆さまへお知らせ この文面で眉毛全剃り報告が届くかもしれない」「マネージャーさんが、関係各所のお偉い様に眉毛のこと確認するかと思うと... 対応が決定したら公文書が我々にも回るのかな」など、面白がる声も多い。

一方で、「まだ諦めてなかった大我くんの方が怖いかも... 大事にならないうちに諦めましょう 一度剃って描く方が面倒で大変だよぉ〜」「それはもちろん駄目でしょ！ ちゃんとファンにも確認お願いします笑 いや、京本さんの眉毛全剃り欲の方がこわい」など、慎重な判断を求める意見も少なくない。

「おおごとだ 眉毛はオフィシャル毛みたいだけど、勝手に剃っていい毛がいっぱいありそうだから全剃りするならそっちからにしたら？ すね毛とか」「別の部位の毛剃ってみたら少し欲求が抑えられる？ ひとまず指毛あたりいってみます？」など、別の「毛」の全剃りを勧める声もある。

しかし、京本さんは8月に「サマソニ出番終わってX開いたら 俺の自慢のすね毛が見つかってる？？」と投稿。すね毛は温存の方向のようだ。