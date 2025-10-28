timelesz・松島聡＆猪俣周杜、「CHEER」最新号表紙に登場 ファーコート＆猫耳ニット帽のフワフワおそろいコーデ
timeleszの松島聡と猪俣周杜が、11月4日発売の「CHEER（チア） Vol.63」（宝島社）の表紙と巻頭特集に登場。放送中のドラマ『パパと親父のウチご飯』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）でも共演している松島と猪俣がおそろいコーデで誌面を飾る。
11月12日にニューシングル「Steal The Show／レシピ」をリリースするtimeleszから松島と猪俣が登場。
撮影で、ファーコートと猫耳のニット帽のフワフワおそろいコーデに身を包んだ2人。松島が猪俣の頬をムギュッとつまんだり、体をあずけ合ったりと、仲睦まじい写真が掲載されている。
オーディション番組『timelesz project』（以下『タイプロ』）は社会現象を巻きおこし、冠バラエティ番組が放送開始。さらに、12月には京セラドーム大阪、2026年1月と2月には東京ドームでのライブが決定するなど、時代に愛されるグループとなったtimelesz。
これほどまでに時代に求められる理由を松島に聞くと、「『時代に求められている』っていう感覚は僕ら自身にはないかもしれないなぁ。今年は『タイプロ』というツールをとおして、いろいろなことを動かすことができたけど、来年からはもうそれがない。まっさらな状態で、自分たちの実力で、どれだけ時代をうまくコントロールしていけるのか。それがすごく楽しみです」と今後のグループ活動について、ポジティブに語った。
一方、『タイプロ』からグループに加入した猪俣は、「ライブでファンの方と直接会って顔を見たり、いろんなところであったかい言葉をもらって、いっぱい元気をもらっています。幸せにして、幸せにしてもらって、お互いに幸せを生み合うのがアイドル。すごくステキな世界」とファンとの幸せな関係について明かした。
付録の「9 BOARD PINUP」には表面・裏面それぞれに縦3点×横3点＝計9点のグラビアが掲載。表面は藤原丈一郎、七五三掛龍也、正門良規、裏面はB＆ZAIによる『ANDO』が飾る。
timeleszの松島聡と猪俣周杜が表紙を飾る「CHEER Vol.63」は、宝島社より11月4日発売。
